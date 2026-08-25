Частично бедствено положение обявиха в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан, където за около час и половина проливният дъжд е превърнал улиците в реки.

В Пещера пък продължава издирването на 58-годишния мъж, отнесен от реката, докато спасявал съпругата и детето си. До късно снощи продължи акцията по издирването му от екипи на полицията. В нея бяха включени дрон и следови кучета.

Пороят в Сатовчанско е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура, информират от местната администрация.

Най-пострадало е село Кочан. Наводнени са множество частни жилища, като са засегнати приземни етажи, покъщнина, електроуреди, инструменти и други вещи.

Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са били изравнени, а реколтата е погубена, посочват още от Общината.

Нанесени са щети и по уличната инфраструктура. Отнесена е улична настилка, паднали са най-малко четири подпорни стени, а канализации за отпадни води са затлачени. По улиците на Кочан и по пътя към Жижево са натрупани значителни количества кал, камъни, пясък и баластра.

От Областната дирекция на МВР в Пазарджик съобщиха, че ситуацията в Пещера и Батак се нормализира, но пътят между двата града остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта. До възстановяването на движението, водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара - гара Костандово - Ракитово - Батак.

Десетки пък участват в издирвателната акция на изчезналия 58-годишен мъж - включително доброволци и допълнителни екипи от полицията и пожарната в Пазарджик.

От Столична община съобщиха на брифинг, че падналата градушка в столицата е причинила основно откършване на клони и натрупване на листна маса, която временно е запушила отводнителните шахти.

"Шахтите се изчистиха. Проблемът беше, че от градушката падна голямо количество листна маса и ги запуши. В момента, в който листата се премахнеха, водата се поемаше веднага. Всички сигнали за отводняване бяха отработени изключително бързо - може би в рамките на час", обясниха от Столичната община.

Екипите на Столичния инспекторат са работили цяла нощ и продължават почистването на листата от улиците и тротоарите.

В Оперативния дежурен център на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" са постъпили общо 73 сигнала. Те са били предимно за паднали дървета и клони, както и около 40 сигнала за завирявания. Сигналите са разпределени за обработка между екипите на общината и Столичната пожарна.

За щастие няма пострадали хора, както и наводнени подлези или метростанции.

"Работата започна приоритетно по основните кръстовища, главните пътни артерии, около детските градини и входовете на парковете. Днес ще бъдат доотработени и останалите сигнали", допълниха от общината.

Дир.бг