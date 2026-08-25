85-годишна жена е в болница, след като бе ударена от автомобил, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Сигнал за пътнотранспортното произшествие на бул. “Велики Преслав“ кв. „Дивдядово“ в Шумен е приет вчера . Съобщено е, че водач на лек автомобил Форд Фиеста с шуменска регистрация ударил пешеходка.
85-годишната жена пресичала пътното платно отдясно наляво на необозначено място. Мъж на 70 години, който управлявал лекия автомобил, я ударил.
Пострадалата е откарана за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на лицеви кости и шиен прешлен. Настанена е за лечение, без опасност за живота.
Водачът е тестван за шофиране след употреба на алкохол. Пробата му е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
ОСТАВАШЕ И ДА Е ПОЛОЖИТАЛНА НА АМФЕТКИ!!!
Анонимен
Това е най лошото място за шофиране спират коли и от двете страни, постоянно искачат пешеходци които не ползват пешеходна пътека, вратите на колите се отварят без да се гледа има ли идваща кола, питна маркировка от години няма, даже учебни автомобили не минават от страх :)