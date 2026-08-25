85-годишна жена е в болница, след като бе ударена от автомобил, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие на бул. “Велики Преслав“ кв. „Дивдядово“ в Шумен е приет вчера . Съобщено е, че водач на лек автомобил Форд Фиеста с шуменска регистрация ударил пешеходка.

85-годишната жена пресичала пътното платно отдясно наляво на необозначено място. Мъж на 70 години, който управлявал лекия автомобил, я ударил.

Пострадалата е откарана за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на лицеви кости и шиен прешлен. Настанена е за лечение, без опасност за живота.

Водачът е тестван за шофиране след употреба на алкохол. Пробата му е отрицателна. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ