Преустановено е водоподаването към абонатите на ВиК – Шумен в кв. „Добруджа“, кв. “Тракия“, кв. „Еверест“, ул. „Софийско шосе“, района на Пазара, централна градска част, съобщиха от дружеството.
Причина за спирането на водоподаването е възникнала авария на помпена станция „Средна зона“.
Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на ремонта около 13:00 часа днес, съобщиха още от ВиК.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Тук тока спряха.
Анонимен
В ОНКОТО СА ТОП КРАСАВИЦИ!!!
Анонимен
3 ДЕНА ПАК БЕЗ ВОДИЦА, ВЪРНАХА НИ В ПЪРВИ КЛАС ТОВА ВИК!!!
Анонимен
Съобщено е,че ремонта ще бъде до 13ч,винаги са били приблизително точни
Анонимен
Важно е,че е съобщено навреме и знаем,преди време и съобщения не пускаха
Анонимен
Пушкаров вземай палтото и бегай помияр
Анонимен
Пушката не е ли отдавна в панделата?
Анонимен
Панайотова и Дамянов са за пандела,както и 2-3 техни привърженици
Калин Хтистов
Докато пишат , анонимни , страхливи хора , така ще е , трябват хора по площадите , а не хора в пространството .