Преустановено е водоподаването към абонатите на ВиК – Шумен в кв. „Добруджа“, кв. “Тракия“, кв. „Еверест“, ул. „Софийско шосе“, района на Пазара, централна градска част, съобщиха от дружеството.

Причина за спирането на водоподаването е възникнала авария на помпена станция „Средна зона“.

Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на ремонта около 13:00 часа днес, съобщиха още от ВиК.

ШУМ.БГ