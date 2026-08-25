Участието в Шампионска лига е въпрос на чест за всеки един клуб на Стария континент, независимо дали говорим за най-големите колоси в играта или за по-скромните клубове от нашия регион.

За първенците на по-скромните първенства това е привилегия, която се случва все по-рядко, а изключение не прави и българският футбол, който от въвеждането на този формат в началото на 90-те до днес, е успявал да класира свой тим в семейството на големите само в три случая.

Веднъж Левски (2006) и на два пъти Лудогорец (2014 и 2016) успяха да се докоснат до най-бляскавата компания на футболната игра, а сега "сините" са на един мач от това отново да застанат рамо до рамо с големите.

В сряда в Атина първенецът ни гостува на АЕК в реванш от плейофа (22:00 часа), като след 0:0 в София шансовете изглеждат до голяма степен равни.

Разбира се, освен чест и престиж, участието в този турнир си има своето значително финансово измерение, което никак не е за пренебрегване.

За най-богатите на континента този икономически ефект е значим само, ако е обвързан с достигане до финалните етапи на надпреварата през пролетта. Но за отбори от ранга на Левски дори и самото участие носи умопомрачителни за стандартите на родния футбол средства.

"Сините" са на един мач от това да се докоснат до тези средства. Ето и какви са те:

През настоящия сезон общият награден фонд на Шампионска лига е от главозамайващите 2.43 милиарда евро.

За сравнение - този в Лига Европа е 565 милиона евро, а този на Лига на конференциите - 285 милиона евро. Това показва огромната финансова пропаст между трите турнира. Нещо, което все пак е логично, предвид разликата в имената, участващи в тях.

Различен дял от тези 2.43 милиарда има за всеки отбор, участвал в турнира. От около 325 хиляди евро за отпадналите в първия квалификационен кръг до над 130 милиона за шампиона.

Връщайки се на основната ни тема - Левски, то родният шампион е на един мач от това да си гарантира минимум между 20 и 21 милиона евро.

Тук наблягаме на думата минимум, защото това е сумата от наградния фонд на УЕФА, която Левски ще получи, ако влезе в основната фаза на Шампионска лига. И то при положение, че я завърши по най-лошия начин и с осем загуби от осем мача.

Сумата обаче със сигурност ще е по-висока. В нея не са добавени приходите от продадени билети за двубоите, но за тях ще говорим след малко.

Влизането в основната фаза на Шампионска лига гарантира на всеки един отбор, независимо дали се казва Реал (Мадрид) или Левски, по 18.62 милиона евро.

Оттук насетне всеки отбор сам започва да печели парите си, а за примерен вариант пресмятаме минимумът - при 0 точки и последно място.

В такъв случай Левски ще получи още 275 000 евро за последното 36-о място и сумата става почти 19 милиона, към които ще се прибавят и още пари от така нареченият компонент "пазарна стойност".

Той бе създаден от УЕФА, за да гарантира един солиден минимум за големите клубове, които на база огромната си пазарна стойност и коефициент, получават десетки милиони дори и да завършат без точков актив.

При Левски съвсем логично тази пазарна стойност ще е или най-ниската, или втората най-ниска в Шампионска лига, в зависимост от това дали азербайджанският Сабах успее да намери място в турнира.

Така независимо от мястото си в класирането, Левски ще получи между 1 и 2 милиона евро от въпросната "пазарна стойност", което прави най-малката възможна сума от основната фаза на Шампионска лига между 20 и 21 милиона евро за шампиона на България.

Това са пари, които побират годишните бюджети на вероятно всички отбори от долната половина на Първа лига взети заедно.

Разбира се, тази сума ще е далеч по-висока - дори само с продадените билети от Левски за четирите домакинства на Националния стадион в София. Няма причина да вярваме, че тези мачове ще се играят пред по-малко от 40, или в най-лошия случай 35 хиляди души, което по груба сметка прави над 1.5 милиона евро от билети за всеки от двубоите.

Няма как да сметнем съпътстващите пера като вероятно специални тениски, колекционерски шалове и какви ли не още маркетинг артикули, които ще залеят пазара от клуба заради влизането в турнира на най-силните.

Твърде вероятно е едно участие в Шампионска лига и мачове срещу някои от най-силните отбори на континента да доведе и до допълнителни спонсорства. Дори и те да са свързани само с конкретните двубои, а да не говорим за дългосрочни такива.

Отделно от това, нека все пак добавим и спортно-техническата част при положение, че Левски не завърши на дъното без актив. Всяко равенство в Шампионска лига се оценява на 700 000 евро, а всяка победа - на 2.1 милиона евро. Три точки от осемте двубоя са равни на над 2 милиона евро, казано просто.

Съвсем естествено всяка позиция нагоре в крайното класиране на основната фаза носи по-голяма част от наградния фонд, но в нашия пример разглеждахме последната 36-а (275 хиляди евро). С добро представяне на терена, Левски може да вдигне още летвата и финансовите отчети на клуба да изглеждат направо приказно за българските стандарти.

Обобщението:

Абсолютният минимум за Левски при успех в Атина и влизане в Шампионска лига е 20-21 милиона евро. Това ще са гарантираните пари.

С продажба на билети и допълнителните приходи около домакинствата, както и при евентуални спечелени точки, сумата ще набъбне и може да достигне някъде до около 30 милиона евро.

Разбира се, престижът от участие в този турнир е друга страна на спортния успех. Той не може да се измери конкретно в цифри, защото ще върне на картата "сините" там, където не са били от 20 години. Ако погледнем икономическата страна, то може да се каже, че АЕК - Левски ще е мач за 30 милиона евро. Може да е твърде опростено, но - съгласете се - това са пари, които могат да променят един клуб в условията, в които е българският футбол.

Любопитно сравнение е, че при предишното си участие в тази фаза от турнира (2006 г.) Левски припечели малко над 10 милиона лева.

Сума, която сега ще бъде значително задмината дори и при отпадане от АЕК и участие в Лига Европа. При успех в сряда - там нещата са в друга орбита.

Дир.бг