Американската армия счита българския учебен полигон "Ново село" за безценен ресурс и една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни платформи на НАТО. Това се казва в публикация на сайта на Сухопътните сили на САЩ, посветена на българската военна база.

Според американските военни учебният полигон "Ново село", който е в центъра на източния фланг на НАТО, дава възможност на три стълба да се обединяват всеки ден за гарнизона на армията на САЩ в Черно море: готовност, единство на целите на НАТО и партньорство с общността. Заедно те дават възможност на силите на САЩ, съюзниците от НАТО и българските общности да проектират възпиране.

Стълб 1: Готовност

Мисията на Сухопътните войски на САЩ на учебния полигон "Ново село" е основана на поддържането на устойчива готовност и на способността за подготовка в автентична оперативна среда.

Подполковник Блеър Дауни, командир на 1-ви батальон, 36-ти пехотен полк, описа българската военна база като безценен ресурс, който осигурява "възможността за изграждане на готовност близо до полигона, без времето и разходите за преместване на батальон през континент за обучение".

Според Дауни географското разположение на полигона предоставя стратегически предимства. Стрелковите райони, комплексът за огнева подготовка и обширните маневрени райони са разположени в непосредствена близост един до друг. По този начин се ограничава необходимостта от продължително придвижване между отделните райони и се освобождава време за продължителна, интензивна и непрекъсната подготовка.

Дизайнът на тренировъчната зона позволява на формированията безпроблемно да изпълняват в рамките на една цялостна среда учения с бойни стрелби на танкови и взводове "Брадли", мисии със 155-милиметрови фугасни боеприпаси и стрелба от въздуха, позиционирайки "Ново село" като една от най-ефективните и оперативно въздействащи тренировъчни платформи на НАТО.

С 3700 акра маневрено пространство, 8 километра широко и 12 километра дълго, полигонът е една от най-динамичните и универсални тренировъчни зони в Европа, изтъкват от Сухопътните сили на САЩ.

"Самият терен, гъсти гори, стръмни възвишения и открито маневрено пространство, дава на всяко формирование истински проблем за решаване", обясни Дауни.

Той посочва също, че разрешеното въздушно пространство позволява използването на безпилотни летателни апарати, когато това е предвидено в плана за подготовка. Според него професионализмът на 7-мо командване за подготовка на Сухопътните войски и на Българските сухопътни войски осигурява необходимата гъвкавост за провеждане на подготовката.

Освен 1-ви батальон, 36-и пехотен полк, на учебния район е разположена и многонационалната бойна група на НАТО в България. Италия изпълнява ролята на рамкова държава заедно с контингенти от няколко балкански държави.

Стълб 2: Единство на целите на НАТО

"Италианският принос към източния фланг на НАТО в крайна сметка е за превръщане на колективната отбрана от принцип в осезаема реалност", каза полковник Матео Епифани, командир на 8-ми полк Берсалиери, който е разположен в полигона "Ново село".

"По време на нашето разполагане в България, нашата мисия не беше просто да поддържаме военно присъствие, а да изградим надеждна, интегрирана и готова многонационална сила, способна да действа заедно с нашите съюзници от първия момент", подчерта Епифани.

По думите му българският учебен полигон предоставя възможност за подобряване на съюзническата, процедурната и понякога техническата оперативна съвместимост.

"Оперативната съвместимост със сигурност е свързана с общи процедури, комуникации и стандарти, но също така е свързана с разбирането как мислят другите, ученето един от друг и преди всичко изграждането на взаимно доверие. Това беше може би най-важният резултат от нашата мисия. Нашите различия не представляваха пречка; те станаха източник на сила", подчерта италианският полковник.

Стълб 3: Партньорство с общността

В публикацията се посочва, че усилията се простират далеч отвъд чисто военно начинание. Кметът на Сливен Стефан Радев, който ръководи града от 2015 г., подчертава по-широкото регионално значение. Сливен се намира в близост до общности, които поддържат тесни отношения с учебния полигон и се възползват от него.

"Като кмет на община Сливен съм доволен от тясното сътрудничество, което установихме с армията на САЩ в Учебния полигон "Ново село", заявява Радев. По думите му партньорството подпомага общината, като осигурява заетост на повече от 300 жители и създава значителни икономически възможности. Кметът на Сливен подчертава значението на човешкия фактор за изграждането на отношенията между американските сили и българския народ. Като пример той посочва кампанията за кръводаряване през този месец, в която 60 американски военнослужещи доброволно са дарили кръв на Регионалния център по трансфузионна хематология.

В заключение от америкаската армия посочват, че постиженията в "Ново село" подчертават трайната устойчивост и сплотеност на НАТО.

"Тъй като Алиансът продължава да се адаптира към развиващите се предизвикателства, "Ново село" ще остане незаменима платформа за генериране на надеждни бойни сили и поддържане на колективната сигурност на източния фланг", пишат от Сухопътните сили на САЩ.

Дир.бг