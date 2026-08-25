Нова двойка се включва в президентската надпревара. Инициативен комитет "Народна сила" издига за държавен глава доцент Георги Димов, а за негово вице - генерал Димитър Шивиков, съобщава БНР.

Кой още се е включил дотук в надпреварата за държавен глава?

Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България".

По решение на Управителния съвет на БЗНС бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент.

Ясна е и още една от кандидатурите за президент - тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен в комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от "Ахат".

Съгласно правилата на Централната избирателна комисия заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент се правят до 17 часа на 22 септември.

Кой е кандидат-президентът доц. д-р Георги Николов Димов

Георги Николов Димов е историк и медиевист, доктор и доцент, чиито научни интереси са насочени към средновековната балканска история, историята на Византия и Средиземноморския свят, средновековната нумизматика и сигилография, както и към материалната култура и изкуството през Средните векове. В изследователската му работа важно място заемат икономическата и социалната история на Средновековието, развитието на градовете и инфраструктурата, търговията на далечни разстояния и комуникациите в т.нар. Голямо Средиземноморие.

Димов завършва висшето си образование в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където в периода 2000-2010 г. изучава археология с профил "Средновековна археология" като първа специалност и история с профил "Средновековна обща история" като втора специалност. Между 2010 и 2014 г. е редовен докторант в Историческия факултет на Софийския университет.

Професионалното и научното му развитие включва специализации в чужбина. През 2011 г. специализира в Swansea University във Великобритания, където работи по темата за представата за византийския град на Балканите и в Южна Италия през XI-XII век. През 2014-2015 г. провежда научна специализация в Атина, Гърция, като стипендиант на ARCS "Robert and Nellie Gipson" по проект, посветен на Солун, Филипопол и Адрианопол през XI и XII век и тяхната търговска топография и инфраструктура.

През годините Георги Димов е носител на редица научни стипендии и грантове. Сред тях са стипендия по програмата "Collegium Historicum" за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени през 2010 г.; стипендия за специализация в Swansea University и грант за участие в XXII Международен конгрес за византийски изследвания през 2011 г.; стипендия по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" през 2012 г.; както и стипендия за участие в Третия международен конгрес по българистика през 2013 г.

През 2016 г. получава подкрепа от AIEB и Serbian National Committee Grants for Younger Scholars за участие в XXIII Международен конгрес по византийски изследвания в Белград. Участва и в Програмата за подпомагане на младите учени в БАН с изследване върху основните комуникационни артерии в днешна Южна България и Беломорието и ролята им за интегрирането на българските земи в Средиземноморския свят от края на VII до началото на XIII век.

Научната му дейност включва участие в редица български и международни изследователски проекти. Сред тях са съвместните инициативи на Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Византоложкия институт на САНУ "Гласове и образи на средновековните Балкани" и "Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен", както и проектът "Средновековните Балкани говорят за себе си: гласовете на местните хора".

В периода 2015-2017 г. участва в проекта "Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън". Научната му работа е свързана и с проекти, посветени на етноконфесионалните отношения и мултикултурното пространство на балканския град, включително "Етноконфесионални взаимоотношения на Балканите: поглед отвън и отвътре", "Мултикултурното пространство на Балканския град по Долен Дунав и Via Diagonalis", "Мултикултурното пространство на Балканския град в прехода от Средновековие към Модерност" и "Балканският град през погледа на западните пътешественици XI-XV в. Типологизация на западното мислене".

В научните си изследвания доц. д-р Георги Димов съчетава исторически и археологически подходи към Средновековието, като специално внимание отделя на развитието на балканските градове, комуникационните и търговските мрежи и мястото на българските земи в по-широкия византийски и средиземноморски свят.

Кой е ген. Димитър Шивиков

Димитър Атанасов Шивиков е български военен деец, висш офицер от състава на Българската армия със звание бригаден генерал, служил като национален командир на българския контингент в Афганистан. Той е авторът на девиза на 68-а бригада "Специални сили" - "Там, където другите не могат".

Димитър Шивиков е роден на 18 август 1963 година в село Куртово Конаре, община Стамболийски. Завършва основно образование в родното си село, а средно - в немската езикова гимназия в Пазарджик. Висшето си образование Шивиков получава в Национален военен университет "Васил Левски", град Велико Търново, специалност "Войсково разузнаване", завършва редовния курс на обучение във ВА "Г. С. Раковски". През 2012 година Димитър Шивиков завършва Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ.

Започва службата си на офицер през 1986 г. в 68-а бригада "Специални сили", дислоцирана в Пловдив, като преминава през основните командни длъжности в поделението, от командир на взвод до заместник-командир на бригада.

През 2006 г. Шивиков продължава службата си в София, като заместник-началник на отдел "Специални сили" в щаба по подготовката на Сухопътни войски, а от 2008 година до 31.10.2012 година е началник на отдела.

На 01.11.2012 година на Димитър Шивиков е произведен в бригаден генерал и назначен за командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада.

Дир.бг