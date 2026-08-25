Средната брутна месечна работна заплата в област Шумен през второто тримесечие на 2026 г. е 1 178 евро, като се увеличава с 4,1% спрямо първите три месеца на годината, показват данните на Отдел: Статистически изследвания – Шумен за трудовите възнаграждения.

В отделните месеци на периода средната заплата в областта намалява. През април тя е била 1 198 евро, през май - 1 184 евро, а през юни – 1 152 евро.



Възнагражденията в Шуменско остават под средните за страната. През юни средната брутна заплата в България е 1 421 евро. По размер на средната работна заплата през юни Шумен заема 10 място сред 28-те области в страната. Най-високо е средното възнаграждение в София-град – 1 915 евро, а най-ниско в област Благоевград – 996 евро.





Най-голямо увеличение на заплатите през второто тримесечие в Шуменско е отчетено в секторите „Транспорт, складиране и пощи“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-съществено намаление има при „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, както и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Спрямо второто тримесечие на 2025 година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 3.2%, а в частния сектор - с 10.4%.

ШУМ.БГ