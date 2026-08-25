Децата на Робин Уилямс предприемат действия срещу "широко разпространената злоупотреба с изкуствен интелект" с образа и гласа на покойния си баща. Зак Уилямс, на 43 години, Зелда Уилямс, на 37, и Коди Уилямс, на 34, възраждат профила му в Instagram, за да го превърнат в надежден архив на неговото творчество, съобщава Radaronline.com.

Робин Уилямс се самоуби през август 2014 г. на 63-годишна възраст. Повече от десетилетие по-късно семейството му поема контрола над дигиталното му наследство. Социалните му мрежи вече ще служат като сигурно място за автентични снимки, видеа и спомени за звездата от "Мисис Даутфайър".

Зелда признава, че решението може да изглежда необичайно: "Повярвайте ми, знам, че е малко странно." Тя обяснява, че създаването на пространство, в което хората могат да открият истински кадри и снимки на баща й, е сред най-добрите начини семейството да се противопостави на злоупотребите с неговия глас и външен образ, създадени с изкуствен интелект.

Източник, запознат с тревогите на семейството, заявява пред Radar, че бързото развитие на технологиите прави защитата на наследството на Уилямс все по-належаща. По думите му онлайн се разпространяват материали, които могат да създадат впечатлението, че Робин е казал или направил неща, които никога не са се случвали.

"Притеснението им е, че с повишаването на убедителността на тези технологии по-младата аудитория може все по-трудно да различава истинския Робин от изкуствената имитация", посочва източникът.

Той подчертава, че целта не е хората да бъдат възпрепятствани да почитат актьора. "Зак, Зелда и Коди знаят колко силно хората все още го обичат. Те искат феновете да имат място, което да посещават с увереността, че това, което виждат, наистина представя баща им и неговата работа."

Според източника близките на Уилямс възприемат случващото се като масова онлайн злоупотреба с паметта и наследството му и смятат, че той би бил ужасен от това.

Инициативата беше обявена от тримата наследници месец след 75-ата годишнина, която Уилямс би отбелязал. В общо изявление те посочват: "Докато отбелязваме годината, в която нашият татко би навършил 75 години, сме благодарни, че нови поколения откриват творчеството му, а дългогодишните му почитатели продължават да празнуват радостта, която той е внесъл в живота им."

Те допълват: "С развитието на технологиите искаме това да бъде безопасно и надеждно място, където споделените истории, снимки, видеа и спомени отразяват наследството му с автентичност, топлота и грижа."

Зелда и преди е изразявала остро несъгласие с неразрешените AI възстановки на баща си и многократно е молила потребителите в социалните мрежи да не й изпращат такива клипове. "Моля ви, просто спрете да ми изпращате AI видеа с татко. Престанете да вярвате, че искам да ги виждам или че ще ги разбера. Не искам и няма да ги разбера", заяви тя.

"Но ако имате поне малко благоприличие, просто спрете да причинявате това на него, на мен, на всички. Точка. Глупаво е, загуба е на време и енергия и, повярвайте ми, НЕ е нещо, което той би искал", добавя Зелда.

Тя определя изкуствените пресъздавания на Робин Уилямс като "отвратителни" и "побъркващи", защото свеждат труда и самоличността на реални хора до груби дигитални имитации. По думите й: "Вие не създавате изкуство. Правите отвратителни, прекалено обработени кадри от животите на хората, от историята на изкуството и музиката, а после ги натрапвате на някого с надеждата да получите малко одобрение и харесване."

Дир.бг