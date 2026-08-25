"Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи."

Това заяви пред медиите в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов преди извънредното заседание на ресорната комисия.

Той подчерта, че трябва да се гледа сериозно на заплахите от Иран и трябва "да има много по-голяма отговорност от страна на българските политици, когато коментират темата по безотговорен начин".

Военният министър не спомена кои политици визира, но след като във "Файненшъл таймс" се появи информация, че Иран обмисля удари по базата в "Безмер" политици от ПП и ДБ обвиниха управляващите в пасивност, а президента Илияна Йотова - че не е свикала консултатичния съвет по национална сигурност.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също настоя за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Според него "австрийските служби са предупредили българските за заплаха от Иран". Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов пък заяви, че кабинетът "Радев" провежда политика, която според него застрашава националния суверенитет и вкарва страната в чужди конфликти.

В началото на разговора в кулоарите на парламента министър Стоянов бе запитан какви са последните разузнавателни данни с оглед евентуална заплаха от страна на Техеран. И коментира, че няма как да сподели разузнавателни данни, тъй като подобна конкретна информация не може да бъде публично оповестявана.

Димитър Стоянов коментира и темата с американските самолети на авиобаза "Безмер", като каза: "Самолетите си заминаха така, както е планирано, и за което имахме предварителна информация. Има темп на операцията и той се спазва."

Дир.бг