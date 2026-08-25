Ювентус започна шампионата в СЕрия "А" с победа над Фрозиноне, но успехът излезе твърде скъп заради тежка контузия на звездата Кенан Йълдъз.

Оказа се, че турският нападател е получил фрактура на левия си крак, когато трябваше да бъде заменен в 69-ата минута от Жереми Бога.

Почти сигурно Йълдъз ще трябва да се подложи на операция и да отсъства от терените дълго.

Той беше най-добрият играч на Ювентус през миналия сезон и към него не случайно се появи интерес от европейските грандове, включително и Арсенал.

Дир.бг