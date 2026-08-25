След повече от 10 години обсъждания и два неуспешни опита системата "бонус-малус" при задължителната застраховка "Гражданска отговорност" прави решителна крачка към реалното си прилагане. Промените в правилата за автомобилното застраховане бяха обнародвани днес и влизат в сила, като застрахователните компании трябва да адаптират информационните си системи към новия модел, съобщи Комисията за финансов надзор.

Идеята е шофьорите с добра история да могат да получават по-ниска цена за "Гражданска отговорност", докато при водачите с повече причинени щети рискът да се отразява в цената на полицата. За целта обаче застрахователите вече ще имат достъп до много по-пълна и централизирана информация.

Последните пет години ще имат значение

Основата на системата ще бъде историята на причинените щети през последните пет години. Данните ще се събират и удостоверяват от Гаранционния фонд, независимо в коя компания е била сключена застраховката.

Така при сключване на нова полица застрахователят няма да разчита само на информацията, предоставена от клиента, а ще може служебно да провери неговата история.

Целта е цената на "Гражданската отговорност" да отразява по-точно риска. Всеки застраховател обаче ще определя собствената си политика за оценка на щетите и ще трябва да я публикува на интернет страницата си.

Това означава, че няма да има еднаква формула, която автоматично да определя цената на полицата за всички компании. Данните от Гаранционния фонд ще бъдат общата база, върху която отделните застрахователи ще изчисляват риска.

Всички претенции ще се подават в реално време

Една от ключовите промени е свързана с начина, по който се събират данните. Застрахователите ще трябва да вписват в реално време всички заведени при тях претенции в регистъра на Гаранционния фонд.

Това означава, че информацията ще се появява централизирано още при регистрирането на претенцията, а не едва на по-късен етап.

Застрахователите ще имат електронен и безплатен достъп до необходимата информация. На практика това премахва необходимостта клиентът да обикаля институции и компании, за да събира документи за предишните си щети.

При проверката ще могат да се използват данни за собственика, автомобила, VIN номера и регистрационния номер, чрез които системата ще извлича информация за полиците и предявените и изплатените претенции.

Дир.бг