Промените в ръководствата на областните дирекции на МВР ще продължат. Те не са завършили нито в Бургас, нито в страната. Това заяви на брифинг в морския град министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в коментар за смените на полицейски шефове през последния месец.

След като в края на юли ръководителят на МВР направи рокади по върховете на областните дирекции на МВР във Видин, Кюстендил и Стара Загора, на 7 август Демерджиев подписа заповед и за назначаването на нов шеф на Областната дирекция на МВР в Бургас.

"Надявам се смените скоро да завършат, защото на мен ми се иска спокойно да работят полицейските служители. Но преди да стане това трябва да се довършат необходимите промени, за да сме сигурни, че хората, които по места управляват системата са с необходимия опит, качества и интегритет. Защото някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и държавата", каза още вътрешният министър.

Запитан какво е наложило смяната на четирима ръководни кадри конкретно в Областната дирекция на МВР в Бургас, Иван Демерджиев отговори:

"Това, което се случваше в бургаската полиция - абсолютно нетърпимо. Големи групи полицейски служители да служат на структури, на сили, на хора извън системата. Като министър аз няма да допусна това нещо. Бургас е един от символите в това отношение. И това нещо трябва да приключи. Тоест на територията на Бургас на всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че Областната дирекция в морския град се управлява от МВР, в частност от министъра. И навсякъде на територията на страната, където установя подобни практики, ще има смени, докато няма служители с необходимия интегритет и професионализъм. Това наложи промените".

В отговор на въпрос ще продължи си борбата срещу самозабравили се местни феодали, Демерджиев изтъкна, че от три месеца се работи в тази посока и има не малко преписки и досъдебни производства.

"Сигурен съм, че през следващите месеци все повече ще стават познатите имена на българската общественост, по отношение на които ще има внесени материали в прокуратуратура. Надявам се и от държавното обвинение в съда", добави той.

Дир.бг