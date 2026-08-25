Бившият президент на Армения Роберт Кочарян бе задържан от силите на реда, съобщиха ТАСС и руската опозиционна медия "Медуза".

Роберт Кочарян беше президент на Армения от 1998 до 2008 г. В момента е лидер на опозиционната партия "Армения", а синът му Левон Кочарян е депутат от тази политическа сила.

Общо са арестувани шестима души, в това число Роберт Кочарян и синът му Левон Кочарян, във връзка с криминално разследване. Според пресслужбата на Комисията за борба с корупцията, Кочарян е обвинен в злоупотреба със служебно положение, съобщават медиите в страната.

Арменските антимафиоти посочват, че в рамките на наказателното разследване се извършват претърсвания и други процесуални действия на няколко десетки адреса.

От офиса на бившия президент коментираха, че е "започнала поредната атака от страна на властите срещу президента Кочарян и семейството му".

Става дума за това, че в понеделник, 24 август, в пленарната зала на парламента арменският премиер Никол Пашинян влезе в спор с Левон Кочарян. След това, според арменски медии, Пашинян е разпоредил да започне разследване срещу Кочарян и семейството му.

Дир.бг