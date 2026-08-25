Бившият президент на Армения Роберт Кочарян бе задържан от силите на реда, съобщиха ТАСС и руската опозиционна медия "Медуза".
Роберт Кочарян беше президент на Армения от 1998 до 2008 г. В момента е лидер на опозиционната партия "Армения", а синът му Левон Кочарян е депутат от тази политическа сила.
Общо са арестувани шестима души, в това число Роберт Кочарян и синът му Левон Кочарян, във връзка с криминално разследване. Според пресслужбата на Комисията за борба с корупцията, Кочарян е обвинен в злоупотреба със служебно положение, съобщават медиите в страната.
Арменските антимафиоти посочват, че в рамките на наказателното разследване се извършват претърсвания и други процесуални действия на няколко десетки адреса.
От офиса на бившия президент коментираха, че е "започнала поредната атака от страна на властите срещу президента Кочарян и семейството му".
Става дума за това, че в понеделник, 24 август, в пленарната зала на парламента арменският премиер Никол Пашинян влезе в спор с Левон Кочарян. След това, според арменски медии, Пашинян е разпоредил да започне разследване срещу Кочарян и семейството му.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Пашинян беше първия възнаграден с почетното обръщение Бункерния, щото по време на войната с Азербайджан се беше скрил като плъх. Освен че арестува опозиционни лидери, не разрешава на преселените от Карабах да гласуват защото го мразят. Прави опит да свали патриарха, който се радва на народната подкрепата срещу злото което коства на Армения десетки хиляди жертви и загубени територии наречено пашин
Гарабед и бенаред
Той арменски поп ще го спаси.