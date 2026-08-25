Канал за подводен трафик на наркотични вещества е установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в Бургаско. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 килограма марихуана. Арестувани са трима души.

В хода на полицейските действия служителите на ГДБОП са установили нов подход за трансфериране на наркотични вещества, свързан с подводен трафик.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.

Работата по установяване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава, допълва БТА.

Демерджиев: Смените в бургаската полиция са заради връзки с хора извън системата

Връзката на топкриминалисти с хора и структури извън системата е причина за масовата смяна на ръководителите на най-важните отдели в бургаската полиция. Това посочи по-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Заповеди за освобождаване от длъжност, издадени от новия директор на бургаската полиция - старши комисар Христо Илчев, бяха получени тази сутрин от началниците на криминалната полиция - комисар Иван Малинов, на икономическата полиция - комисар Асен Фортунов, на охранителната полиция - комисар Марин Димитров, както и от дългогодишния ръководител на отдел "Разследване" Златко Пеев.

По всяка вероятност, според министър Демерджиев, има връзки на топполицаите с бизнесмена Николай Филипов, известен с прякорите "Митничаря" и "Пъдпъдъка". За него се говори, че от години кадрува в системата на МВР, допълва БНР.

Пред журналисти в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев внесе яснота за причините: "Ако на вас, като журналисти не ви е известно и не сте направили необходимото да осветите, това което се случваше в бургаската полиция, е абсолютно нетърпимо. Големи групи полицейски служители да служат на структури, на сили, на хора извън системата. А като министър аз няма да допусна това нещо. Бургас е един от символите в това отношение и това нещо трябва да приключи, тоест на територията на Бургас на всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че Областната дирекция в Бургас се управлява от Министерството на вътрешните работи и в частност от министъра".

По думите му кадровите промени все още не са приключили нито в морския град, нито в страната. Той подчерта, че навсякъде, където се установят подобни практики, ще има смени "дотогава, докато няма служители с необходимия интегритет и професионализъм".

Дир.бг