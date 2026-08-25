Стадион "Света София" ще е арената на утрешния реванш между АЕК и Левски от плейофите на Шампионска лига.

След 0:0 в София преди седмица, двата отбора се изправят един срещу друг в решителен сблъсък, който ще определи дали гръцкият или българският шампион ще влезе в компанията на най-силните отбори на континента.

"Агия София", или "Света София" на български е бижуто не само на АЕК, но и на гръцкия футбол, защото това е най-новият и най-модерен стадион в цялата страна.

Стадионът бе официално открит през 2022-а след продължил три години строеж на стойност почти 100 милиона евро. Официалната сума за построяването му е 98 700 000 евро.

Новият стадион изникна на мястото на стария такъв в квартал Неа Филаделфия. Това е кварталът на АЕК, където преди век новия си дом намират хиляди бежанци от Константинопол.

Като част от договорката за размяна на население между Турция и Гърция през 1923-а, хиляди гърци тръгват от Константинопол към Атина и получават земите на край столицата, за да построят Неа Филаделфия. Именно тези хора създават и АЕК, слагайки и двуглавия орел на Константинопол за свой символ, припомняйки своите корени.

Днес Неа Филаделфия изобщо не в покрайнините на гръцката столица, дори е по-близо до идеалния център, отколкото до крайните квартали, а край сградите се издига и модерната арена.

Никой не може да обърка, че именно Неа Филаделфия е кварталът на АЕК, защото из улиците буквално няма квадратен сантиметър, който да не е изрисуван в жълто-черен графит. И без футболен двубой ясно се вижда, че целият квартал живее със своя клуб.

Капацитетът от 31 100 места прави "Агия София" третият най-голям стадион в страната след "Олимпийския" с капацитет от 69 618 места, както и този на Олимпиакос, който е само с около 2 хиляди места по-голям.

Естествено, че "Олимпийският стадион" на Атина е този, който има най-митичен статус в града и е приемал най-значимите събития на него, но най-модерен е "Агия София".

Непосредствено разположените до терена трибуни създават ужасяваща атмосфера за гостите, а в това по всяка вероятност ще се убедят и футболистите на Левски утре, когато излязат пред пълните му трибуни.

Заради по-компактният си вид и чисто футболната архитектура този стадион се превърна и в дом на гръцкия национален тим, който в последните три години играе доста от своите мачове именно на него.

Най-значимото събитие обаче си остава финалът на турнира Лига на конференциите, където по ирония на съдбата именно гръцки отбор спечели трофея, но това не бе АЕК, а градският съперник Олимпиакос.

Въпросът е дали този страхотен стадион в Атина ще придобие митичен статут в "синия" фолклор, защото именно на него Левски има възможността да запише една от най-славните страници в историята.

Дир.бг