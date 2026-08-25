Американският военнотранспортен самолет, който кацна тази сутрин в Москва, е превозвал директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи CBS News, позовавайки се на свои източници.

Нито американското, нито руското правителство са коментирали самоличността на служителя на САЩ в Русия, нито целта на посещението. ЦРУ също не е коментирало.

Изглежда това е първото известно пътуване на Ратклиф до Русия като директор на агенцията, въпреки че той е поддържал контакт с колеги от руското разузнаване.

Американската телевизия припомня, че ЦРУ изигра роля в скорошните размени на задържани между САЩ и Русия, включително тази през април 2025 г. на Ксения Карелина за Артур Петров.

Балерината с американско и руско гражданство беше осъдена на 12 години затвор в Русия за дарение на благотворителна организация, подпомагаща Украйна, а руснакът беше обвинен в САЩ във формиране на глобална мрежа за контрабанда на електроника за руската армия.

Тази размяна е била договорена лично от Ратклиф.

ЦРУ е участвало и в размяната на затворници през 2024 г., която осигури освобождаването а кореспондента на "Уолстрийт Джърнъл" Еван Гершкович и ветерана от морската пехота Пол Уилън, осъдени за шпионаж.

Бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс пътува до Москва през ноември 2021 г., където се срещна с висши руски служители и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не нахлува в Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Украйна с посредничеството на САЩ са до голяма степен в застой, като страните все още са далеч от едно и също мнение по основни въпроси, отбелязва CBS News.

Дир.бг