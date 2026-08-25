Първите два електрически влака "Алстом" (Alstom), доставени за България по Плана за възстановяване и устойчивост, се очаква да бъдат пуснати в движение в началото на септември, съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев при представянето на първата електрическа жп мотриса на компанията "Алстом" на Централната гара в София.

По думите на министъра останалите от общо 12-те влака, предвидени по Плана за възстановяване и устойчивост, също са доставени, като в момента текат сертификационни процедури.

Пеев посочи, че по договора с "Алстом" има още 23 влака, които предстои да бъдат доставени. При осигурено финансиране има възможност да бъдат закупени и допълнителни по същия договор.

Първите два влака се очаква да бъдат пуснати по направлението Перник - София - Пловдив - Свиленград. Причината е, че по това направление има повече участъци, позволяващи движение със скорост до 160 км/ч. Министърът заяви, че настоява новите влакове да бъдат използвани и по по-дълги разстояния.

По думите му около 40 машинисти вече са обучени за работа с новите влакове, включително петима инструктори.

Той съобщи още, че Министерството на транспорта работи с Министерството на вътрешните работи за по-добра защита на новите влакове от вандалски прояви. Създадена е работна група, която трябва да разработи координационни процедури и да определи критичните участъци въз основа на анализ на досегашните инциденти, допълва БТА.

На въпрос за спрянoто движение на влаковете между Струмяни и Сандански, Пеев заяви, че Национална компания "Железопътна инфраструктура" работи усилено за възстановяване на движението. Привлечен е и ресурс от "Транспортно строителство и възстановяване", като се работи съвместно и с Министерството на вътрешните работи и пожарната.

"С комбинирани усилия се работи много усилено, за да може участъкът, който е повреден и който не се използва, да бъде максимално бързо отворен", каза министърът.

По думите му високите температури през последните дни са създали проблеми на определени места с железния път. Той посочи, че трябва да има готовност за реакция навреме при възникване на подобни ситуации.

Вицепремиерът Атанас Пеканов поздрави доставчика и Министерството на транспорта за реализирането на инвестицията, която по думите му към май тази година все още е била под риск.

"Тази инвестиция ни осигурява висококачествен, удобен, комфортен транспорт за гражданите на България", заяви Пеканов.

Той посочи, че по-добрата свързаност на България ще бъде сред важните теми през следващите години. По думите му железопътният транспорт е по-екологичен и в някои случаи може да бъде и по-бърз.

Пеканов съобщи, че по Социалния план за климата България очаква между 2 и 3 млрд. евро, част от които ще бъдат насочени към транспорта, енергийната ефективност и регионални инвестиции.

Той допълни, че в следващите месеци трябва да бъде планирано и финансирането за следващия програмен период, който започва през 2028 г. и продължава до 2034 г., включително средствата за железопътна инфраструктура и подвижен състав.

На събитието присъства и президентът на "Алстом" за регион Европа Андрю ДеЛеоне, който представи основните характеристики на новия влак и подчерта значението на инвестицията за развитието на железопътния транспорт в България.

По думите му влакът е шествагонен, с капацитет 325 пътници, напълно климатизиран и пригоден да работи при температури до 35-40 градуса. Всеки пътник разполага с възможност за зареждане на мобилно устройство, има четири тоалетни и място за велосипеди.

ДеЛеоне заяви, че целта е новите влакове да насърчат повече хора да оставят автомобилите и да използват по-безопасен, ефективен и удобен железопътен транспорт. Той съобщи, че "Алстом" планира да завърши доставката на всичките 35 влака по първоначалния договор до средата на 2027 г.

Влаковете ще бъдат поддържани в България. Компанията е изградила ново депо край София, където ще бъде основната база за поддръжката им, а около 50 български инженери и техници ще бъдат обучени и ще придобият опит в тази дейност.

Според ДеЛеоне страната ни има огромен потенциал за развитие на железопътния сектор заради географското си положение и ролята си като връзка между Северна и Южна Европа и Турция. Той допусна, че след развитието на авиацията именно железопътният транспорт може да бъде следващата голяма трансформация в транспортния сектор на страната, включително с възможности за развитие на производство.

За евентуалното закупуване на още влакове ДеЛеоне посочи, че е твърде рано да се говори за конкретни решения, тъй като това ще зависи от бъдещи преговори, възможности и условия между "Алстом" и българската държава.

Дир.бг