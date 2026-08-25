Поисках и получих оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, директора на дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и директора на дирекция "Обществено здраве" Илия Тасев. Това съобщи на брифинг министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Като причина за поисканите оставки Ивкова посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки "Гражданска отговорност" и "Автокаско" както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. Без застраховки линейките остават в гаражите, поясни министърът.

Това е чисто административна дейност и се извършва от компетентните дирекции на Министерството на здравеопазването, обясни министърът. Процедурата е трябвало да стартира през есента на 2025 г. Минималният срок за провеждането й е шест месеца. Вместо това дирекциите са си обменяли писма със заявки, каза Ивкова. Новото ръководство на министерството не е било уведомено за казуса до вчера, допълни министърът.

Рискът за застраховките е щял да възникне от средата на септември, каза Ивкова. Тя обясни, че Бенишев е бил ресорен зам.-министър за Спешна медицинска помощ като преди това е бил директор на Дирекция "Спешна медицинска помощ". Законът му позволява да се върне на предходно заеманата си длъжност, но се надявам моралният му компас да не го позволи, коментира Ивкова. Тя каза още, че в годините назад също е имало спешни и аварийни действия.

Сега се задейства кризисна мярка, за да се осигурят застраховките "Гражданска отговорност" и "Аавтокаско" за оставащите четири месеца от годината за линейките. Паралелно с това ще върви процедура за всички застраховки за следващата година, посочи министърът.

Този случай доказва колко е необходима промяната и създаването на Националния център за спешна медицинска помощ, който ще събере в себе си всички функции - административни, организационни и процедурни. Така ще се осигури функционирането на системата за спешна помощ в страната, каза още Ивкова, цитирана от БТА.

Това е второ преразпределение на ресорите в политическия кабинет на Ивкова за последните месеци. Само преди дни министърът издаде нова заповед за разпределяне на отговорностите между заместниците си след промени в състава на политическия кабинет.

Темата за контрола върху разходите и управлението на ресурсите е сред основните акценти на Ивкова. Тя нееднократно е заявявала, че според нея в здравната система има достатъчно средства, но проблемът е в начина, по който те се управляват и разходват. По думите ѝ са започнати проверки, а при установени нарушения са подавани сигнали до компетентните органи.

Сред посочените от министъра проблеми през последните месеци са и разходите за скъпоструващи лекарства, капиталовите разходи на държавните лечебни заведения и липсата на достатъчно ясни критерии при определянето на инвестиционните приоритети. Ивкова заяви, че целта е решенията да се основават на обективни критерии и по-строг контрол.

Промените идват и след като Министерството на здравеопазването обяви административна реформа в системата. На 20 август Ивкова заяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани и че регионалните структури ще останат по места, като се предвижда обединяване на част от общите административни услуги.

Предстои да стане ясно кои ще бъдат новите назначения на мястото на освободените ръководители и как ще бъде организирана работата по направленията "Спешна медицинска помощ" и "Обществено здраве".

Дир.бг