Младата българска тенисистка Елизара Янева не успя да преодолее първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на САЩ. Талантливата 19-годишна българка (№166 в света) допусна загуба в два сета - 2:6 и 5:7 от световната №232 Луси Хавличкова от Чехия и така не успя да се поздрави с успех в първия си мач от US Open в професионалния тенис.

Мачът между двете продължи малко повече от час и половина, като в първата част българската тийнейджърка допусна два пробива и не се противопостави особено на две години по-възрастната си противничка - 2:6 за 35 минути игра

Сет №2 определено бе по оспорван, като в първите четири гейма двете европейски си размениха по един пробив за 2:2, а после повториха упражнениет в последователни геймове за 4:4.

Янев обаче допусна още един брейк в единадесетия гейм и това се оказа решаващо за крайния изход от мача.

Чехкинята спечели двубоя с гейм на нула на собствен сервис и продължава към втория кръг на квалификационната фаза на последния за годината турнир от Големия шлем.

Дир.бг