Безпилотен летателен апарат е забелязан във водите на Черно море между Царево и Варвара. Към мястото са насочени специализирани екипи на Военноморските сили, които трябва да извършат оглед и да установят какъв е обектът. За случая са информирани Министерството на отбраната и "Гранична полиция", съобщи NOVA.

По първоначални данни става дума за почти запазен безпилотен апарат, което отличава случая от повечето подобни сигнали по българското Черноморие през последните години. Според информация на "24 часа" дронът е забелязан на около 2 км югоизточно от Царево и няма видими сериозни поражения по корпуса.

Изданието посочва, че към района са се насочили екипи на ВМС и "Гранична полиция". На този етап не е ясно дали апаратът е руски или украински. Именно затова специалистите трябва първо да установят модела, техническите му характеристики и евентуалното му предназначение.

По информация на местни медии сред основните въпроси е дали на борда на дрона има боеприпас. До приключването на огледа не може да се направи категоричен извод нито за произхода, нито за предназначението на апарата.

Ако дронът действително е запазен в значителна степен, специалистите ще могат да извлекат повече информация за неговия модел, оборудване и характеристики. Това би могло да помогне и при установяването откъде е дошъл и при какви обстоятелства е попаднал във водата.

Откриването на безпилотни апарати или части от тях по българското крайбрежие не е прецедент. Само през последните дни Военноморските сили са реагирали на няколко подобни сигнала.

На 22 август части от дрон бяха открити на плажа в местността Ракитника край Варна. Военнослужещи от Военноморска база - Варна го обследваха и транспортираха. В същия ден беше подаден сигнал и за дрон, открит между Кранево и Албена. Специалистите го определиха като дрон-примамка без взривно вещество. При случая между Кранево и Албена районът около спасителен пост №3 беше отцепен, а на място пристигнаха полиция, "Гранична полиция" и военни. По-късно апаратът беше премахнат от плажа.

През юни пък Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон на около 7 морски мили източно от Кранево. Тогава е имало опасения за наличие на остатъчни взривни вещества и е било взето решение апаратът да бъде унищожен на място при спазване на мерките за безопасност.

Отделно, на 8 август безпилотен летателен апарат навлезе в българското въздушно пространство от посока Румъния и се взриви в нива край бившия ГКПП "Кардам". Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов тогава заяви, че става дума за дрон-примамка тип "Майя" и че няма данни за преднамерени действия срещу България.

На този фон предстои проверката на дрона край Царево да даде отговор дали той е поредният апарат, попаднал в Черно море, или представлява различен тип безпилотна система.

Дир.бг