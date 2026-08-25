„Шумен“ представи още един играч, на който ще разчита за сезон 2026/27 в Националната баскетболна лига (НБЛ).

Това е Зоуди Джаксън Младши, който идва от Международния университет на Флорида, където игра за последно в колежанското първенство на САЩ. Преди това Джаксън е трупал опит в университетите Ню Мексико Стейт, Западна Джорджия и Снийд Стейт. Той е висок 185 см и тежи 75 кг.

„Джаксън Младши има много бърз пробив, отличен дрибъл, но най-силното му качество е способността да завършва под коша от много трудни позиции. Процентът му на стрелба от средна и далечна дистанция е над средното за NCAA (колежанското първенство на САЩ)“, пишат във визитката на играча от БК „Шумен“ .

ШУМ.БГ