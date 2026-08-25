Григор Димитров преодоля първия кръг в квалфикациите за Откритото първенство на Австралия с лекота. Най-добрият ни тенисист се нуждаеше от само 67 минути, за да победи в два сета Лоренцо Джустино от Италия с 6:0 и 6:3 и да продължи напред.

Гришо, който има полуфинал на US Open от 2019 година, до последно се надяваше, че ще получи "уайлд кард" за тазгодишния турнир, но това не се случи и му се наложи да се впусне в пресявките. Миналата година той не игра в Ню Йорк заради травма и сега целта му е да се върне в основната схема за първи път от 2024-а насам.

Димитров е №137 в ранглистата на АТР, а Джустино - №201.

Българинът взе първия сет на нула за едва 24 минути игра след цели три пробива на сметката си, както и 70% спечелени разигравания на първи сервис, като в шестия гейм отрази два брейкбола, за да поведе в резултата след 6:0.

Във втората част той спечели подаването на съперника си в първия и последния гейм, като реалзиира още първата си точка за мача, за да го затвори с 6:3.

В следващия си мач Григор ще играе срещу Тимофей Скатов от Казахстан, който победи Жил Арно Баи (Белгия) с 6:4 и 6:2 и има две участия в основната схема на US Open, но никога не е преминавал отвъд първия кръг. Казахстанецът е 201-и в ранглистата.

Дир.бг