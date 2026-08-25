След победата си в часовника в откриващия ден на Обиколката на Испания, Тадей Погачар спечели и същински етап от състезанието, след като ликува в четвъртия ден. И то по какъв начин само - с откъсване и солово каране за малко над 50 километра в изцяло планински ден, започнал и финиширал в Андора.

Словенската суперзвезда на световното колоездене се откъсна пред преследвачите малко след средата на 104.9-километровия четвърти етап и след самостоятелно каране в рамките на 50.3 километра (най-дългата солова езда в кариерата му), се поздрави заслужено с етапна победа.

Поги завърши за 2:40:35 часа и със средна скорост от 39.1 километра в час, като бе по-бърз с 2:39 минути от другите двама в Топ 3 днес, Феликс Гал и Джарно Видар.

Днешният успех има и леко сантиментален привкус, тъй като преди 7 години, през 2019-а, бъдещата легенда спечели първия си етап в някое от трите големи състезания именно в Андора и във "Вуелтата".

В генералното класиране той има 3:31 минути преднина пред сънародника си Примож Роглич, който е четирикратен шампион в Обиколката на Испания.

Именно триумф в "Ла Вуелта" е единствената липсваща пред Погачар част за "Тройната корона" в колоезденето - победи в "Тур дьо Франс", "Джиро д'Италия" и Испания.

Утре предстои 171.1-километров хълмист етап между Фалсет и Рокетес на територията на Каталуния.

Дир.бг