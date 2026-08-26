Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс и БТА.

В същото време Георгиева изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои страни, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията.

Шефът на МВФ говори пред репортери във Вашингтон преди предстоящата следващата седмица в американския град Ашвил, щата Северна Каролина, среща на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20.

Георгиева посочи, от една страна, отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но, от друга, положителния ефект от резкия ръст на инвестициите в изкуствения интелект, които започват да се разпространяват отвъд САЩ, като фактори, които "дърпат световната икономика" в противоположни посоки.

Засега не се очаква САЩ да нанесат нови удари по Иран, каза Марко Рубио

Засега не се очаква САЩ да нанесат нови удари по Иран, каза държавният секретар Марко Рубио, цитиран от американския новинарски сайт "Аксиос".

Рубио е заявил това пред министрите на външните работи на няколко страни съюзници на Съединените щати според представител на администрацията на президента Доналд Тръмп и втори източник, запознат с въпроса.

"Аксиос" отбелязва в тази връзка, че Вашингтон променя стратегията си спрямо Техеран от удари на санкции.

Миналата седмица Тръмп обяви "икономическа война" на Иран.

Дир.бг