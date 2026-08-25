Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но до края на деня отново ще се повиши и ще е малко по-високо от средното за месеца.

През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух; в източните райони ще се задържи от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29° и 34°, в София - около 30°.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

НИМХ