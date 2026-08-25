Скарлет Йохансон разкритикува непостижимите стандарти за красота, с които се е сблъсквала като млада звезда в Холивуд. По думите ѝ в миналото от актьорите се е очаквало да се вписват в строго определен образ, който почти не е оставял място за индивидуалност и личен стил.

Звездата започва кариерата си още като дете и впоследствие се превръща в една от актрисите с най-големи приходи в Холивуд. В поредицата Home in Five на Good Housekeeping тя сподели наблюденията си за промените в индустрията през годините. Йохансон смята, че през последните две десетилетия атмосферата на червения килим и в публичния живот на известните личности е станала значително по-непринудена. Според нея това дава на звездите много повече свобода да показват собствения си стил.

"Днес актьорите могат да изразяват личния си стил на червения килим много повече, отколкото някога преди", заяви тя.

Номинираната за "Оскар" актриса отбеляза, че разликата е особено очевидна, когато си спомни какви са били очакванията към филмовите звезди в началото на кариерата ѝ. Тогава изпълнителите често са били подложени на сериозно наблюдение и критики за външния си вид и публичното си поведение.

"Съществуваше толкова строг стандарт за това как трябва да изглеждат филмовите звезди. Той беше непостижим и не позволяваше личният стил да се проявява по начина, по който е възможно днес", казва Йохансон.

Тя е станала свидетел как тези ограничения постепенно отслабват, тъй като новото поколение актьори все по-често прави индивидуални модни избори, както на големи светски събития, така и по време на пътувания или публични появи.

"Сега на летището или във влака виждаш хора с лепенки за пъпки, маски за очи и всичко останало, което ги кара да се чувстват уверени", допълва актрисата.

Още в началото на кариерата си Скарлет Йохансон се сблъсква и с друг проблем - начина, по който Холивуд възприема младите актриси. Тя неведнъж е разказвала, че външността и сексуалният ѝ образ често са били поставяни на преден план. По думите ѝ много от ролите, които е получавала в по-младите си години, са били изградени около това как мъжките персонажи я възприемат и доколко героинята ѝ е привлекателна за тях.

Пред The Sunday Times тя разказва: "Когато бях по-млада, голяма част от ролите, които ми предлагаха или за които се явявах на прослушване, се въртяха около това колко привлекателна е героинята за мъжете. Историите често бяха разказани през мъжката гледна точка или поставяха мъжа в центъра."

Впоследствие Йохансон започва да подбира проектите си по-внимателно. Тя приема, че отказът от роли, които не ѝ носят творческо удовлетворение, може да означава по-дълго чакане за подходяща възможност.

"Просто чаках. Трябваше да свикна с мисълта, че това може да отнеме време. Трудно е, когато си млад актьор, но тогава нямах деца", обяснява тя.

По-късно Йохансон разширява професионалния си път извън актьорската професия, като започва работа като продуцент и режисьор, без да прекъсва участието си в големи студийни продукции. Кариерата ѝ в Холивуд продължава повече от три десетилетия. Преходът ѝ от детска актриса към утвърдена звезда ѝ носи водещи роли в независими драми, комедии, екшън филми и мащабни франчайзи.

Скарлет Йохансон е омъжена за комика от Saturday Night Live Колин Джост, на 44 години. Двамата сключват брак през 2020 г. и имат син. Актрисата има и дъщеря от предишния си брак.

Дир.бг