Камерунският национал Карлос Балеба смени Брайтън с Манчестър Юнайтед, а за да го имат в състава си "червените дяволи" платиха трансферна сума в размер на 75 милиона евро, като в сделката между двата клуба от Премиър лийг има клаузи, които могат да я увеличат с още близо 6 милиона от европейската валута.

22-годишният футболист има 16 мача за националния отбор на родината си и е третото лятно попълнение в халфовата линия на славния английски тим след Андрей Сантос от Челси и Юри Тилеманс от Астън Вила.

Договорът му с клуба от "Олд Трафорд" е за пет плюс един сезона.

"Чувството да е премина в клуба на мечтите си е невероятно. Да играеш на "Олд Трафорд" винаги е специално, но да го направя като футболист на Юнайтед ще бъде истинска чест. Нямам търпение да работя заедно с Майкъл Карик. Неговият опит и познанията му за играта го правят перфектният треньор, който ще ми помогне да достигна най-високото ниво", заяви африканецът след представянето си.

И допълни, че е впечатлен от амбицията на всички в клуба и вярва, че предстоят успехи за Юнайтед.

Балеба премина в Брайтън от Лил през 2023-а, а в момента се възстановява от контузия на глезена, която получи в предсезонната подготовка на вече бившия си отбор.

За южняците той изигра 112 мача, в които вкара 4 гола.

Дир.бг