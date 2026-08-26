Нов физкултурен салон, спортни игрища, лекоатлетическа писта и обновено дворно пространство ще бъдат изградени в района на VI ОУ „Еньо Марковски“ и ППМГ „Нанчо Попович“ в Шумен.

Предвидени са и ремонт и модернизация на съществуващата училищна сграда с обща разгъната застроена площ от 9006 кв. м, в която се помещават двете училища.

Инвестиционното предложение на Община Шумен е изпратено до РИОСВ и е част от одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на администрацията.

Най-мащабната част от проекта е изграждането на нов физкултурен салон към VI ОУ „Еньо Марковски“. Съоръжението ще бъде с минимална площ от 288 кв. м и ще е предназначена за едновременно ползване от 26 до 78 ученици.

Предвижда се залата да бъде с минимална височина от 7 метра, което ще позволява провеждането на занятия и състезания по баскетбол и волейбол.

Към салона ще бъдат изградени съблекални за момчета и момичета, душови помещения, склад за спортен инвентар и кабинет за преподаватели със самостоятелен санитарен възел и душ.

В сградата на VI ОУ е планиран основен ремонт и функционално преустройство на помещенията на партерния етаж. Ще бъдат изградени нови санитарни възли, включително за хора с увреждания, ще се обновят помещения на първия и втория етаж. В подпокривното пространство се предвижда обособяването на нови учебни стаи и конферентна зала.

В ППМГ „Нанчо Попович“ ще бъде извършен цялостен ремонт на санитарните помещения и съблекалните към съществуващия физкултурен салон. Предвидени са още мерки за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на външен асансьор – вертикална платформа. Ще бъдат ремонтирани и стълбищата към централния и задния вход на училището.

Сериозно обновяване е предвидено и за дворното пространство. Ще бъдат ремонтирани пешеходните алеи и бордюрите, а зоните за отдих и откритите учебни пространства ще бъдат благоустроени. Предвиждат се нови паркови елементи и оборудване, включително пейки, маси за шах и маса за тенис на маса.

В двора ще бъдат изградени и нови спортни игрища с подходящи настилки за футбол, баскетбол и хандбал. Предвидени са още нова лекоатлетическа писта и фитнес на открито.

ШУМ.БГ