Нов физкултурен салон, спортни игрища, лекоатлетическа писта и обновено дворно пространство ще бъдат изградени в района на VI ОУ „Еньо Марковски“ и ППМГ „Нанчо Попович“ в Шумен.
Предвидени са и ремонт и модернизация на съществуващата училищна сграда с обща разгъната застроена площ от 9006 кв. м, в която се помещават двете училища.
Инвестиционното предложение на Община Шумен е изпратено до РИОСВ и е част от одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на администрацията.
Най-мащабната част от проекта е изграждането на нов физкултурен салон към VI ОУ „Еньо Марковски“. Съоръжението ще бъде с минимална площ от 288 кв. м и ще е предназначена за едновременно ползване от 26 до 78 ученици.
Предвижда се залата да бъде с минимална височина от 7 метра, което ще позволява провеждането на занятия и състезания по баскетбол и волейбол.
Към салона ще бъдат изградени съблекални за момчета и момичета, душови помещения, склад за спортен инвентар и кабинет за преподаватели със самостоятелен санитарен възел и душ.
В сградата на VI ОУ е планиран основен ремонт и функционално преустройство на помещенията на партерния етаж. Ще бъдат изградени нови санитарни възли, включително за хора с увреждания, ще се обновят помещения на първия и втория етаж. В подпокривното пространство се предвижда обособяването на нови учебни стаи и конферентна зала.
В ППМГ „Нанчо Попович“ ще бъде извършен цялостен ремонт на санитарните помещения и съблекалните към съществуващия физкултурен салон. Предвидени са още мерки за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на външен асансьор – вертикална платформа. Ще бъдат ремонтирани и стълбищата към централния и задния вход на училището.
Сериозно обновяване е предвидено и за дворното пространство. Ще бъдат ремонтирани пешеходните алеи и бордюрите, а зоните за отдих и откритите учебни пространства ще бъдат благоустроени. Предвиждат се нови паркови елементи и оборудване, включително пейки, маси за шах и маса за тенис на маса.
В двора ще бъдат изградени и нови спортни игрища с подходящи настилки за футбол, баскетбол и хандбал. Предвидени са още нова лекоатлетическа писта и фитнес на открито.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Е, че то в VI ОУ няма толкова ученици, които посещават училище, колкото ще събира физкултурния салон. Може би цялото училище ще влиза по едно и също време в час по физическо възпитание и спорт.
Анонимен
Окепазиха училищата като архитектурата с тия безумия,нека да отидат и да видят как протича един час по физическо в което и да е училище,с или без салон!
ППМГ
Да, санитарните помещения в ППМГ имат належаща нужда от обновяване. ТОва училище лежи на едното име и не се правят никакви подобрения от години.
Анонимен
Освен места да си зареждат телефоните и да пият кафе, цигарка друго не им трябва :)
Анонимен
То в момента в 3 то основно довършват физкултурен салон ,ако направят още един няма да остане нищо от игрището.
Анонимен
Физическо - 288 квадрата за 78 ученика едновременно?!
Анонимен
Голямата " директорка" строител на 3 основно, направи от физкултурния салон на Шестото класни стаи, сега тръгнали да правят нов,така е като управляват училищата хора ,които нямат никакъв потенциал
Анонимен
Какви учители имаше в училище! Затова имаше и масов спорт!