Водолази откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало вчера в бурното море на плаж "Харманите" в Созопол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Момченцето, което е от Свищов, бе повлечено от течението около 19 часа в района на спасителен пост №3.

От бургаската полиция уточниха, че 52-годишният баща е завел трите си деца на плажа след края на официалния работен ден на спасителите. При влизане във водата с момчето двамата били повлечени от течението.

При подаването на сигнала двама от спасителите веднага се притекли на помощ и заедно със свои колеги направили жива верига до шамандурите. Бащата бил спасен, но детето изчезнало в бурното море.

В издирването на момченцето се включиха екипи на Гранична полиция, водолази, като бе вдигнат и дрон, а във водата влязоха и джетове.

Днес тялото на детето е намерено в края на плаж "Харманите" в южна посока между втори и трети пост.

Предстои извършването на оглед и откарване на тялото за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.

Дир.бг