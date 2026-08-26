Безпрецедентна за България схема за международен трафик на наркотици по подводен канал е разбита при специализираната операция на ГДБОП по Южното Черноморие. Организираната група е планирала да пренесе над 100 килограма марихуана към Турция, използвайки високотехнологичен подводен дрон и водолазно оборудване, за да избегне радарите на Гранична полиция. Това стана ясно по време на пресконференция окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и началникът на отдел "Борба с организираната престъпност" Павел Колев.

Задържани са двама мъже - на 43 години от Несебър и на 53 години от София, като са им повдигнати обвинения за държане и разпространение на наркотици в особено големи размери. Предвидената от законодателя наказателна отговорност е затвор от 5 до 15 години и парична глоба.

По думите на комисар Колев и двамата обвиняеми са с множество криминални регистрации. Софиянецът има регистрации за наркотични вещества, за незаконно държане на взривни вещества, оръжия и боеприпаси, както и за участие в организирана престъпна група. Мъжът от Несебър е с регистрации за отглеждане на наркотични вещества, шофиране след употреба на алкохол.

Единият стопанисва търговски обект за бързо хранене в курортен комплекс Слънчев бряг.

Разследването е започнало в края на юли, когато в ГДБОП постъпва информация за няколко дуиш, които ще организират разпространението на голямо количество наркотични вещества на територията на област Бургас.

"Установихме, че лицата са създали добра организация и са набавили известно количество наркотични вещества, които подготвят за разпространение, а впоследствие една част от тях планират да трафикират през морската граница. По време на работата установихме също, че лицата са закупили и придобили подводен дрон (или по-точно подводен джет - устройство за подводно гмуркане), с което евентуално да бъде извършен трафикът през морската граница", обясни началникът на БОП в Бургас.

Подводният дрон позволява гмуркане до 40 метра дълбочина и движение под вода, оставайки напълно невидим за радарните системи.

На 24 август полицаите локализират къде се съхраняват наркотиците. Около 20 часа в района на Царево е задържан един от участниците в схемата. При претърсването на автомобила му са открити 99 пакета с марихуана (всеки с тегло между 1 и 1.2 кг) или общо над 100 килограма.

Последвали са обиски и в заведението в Слънчев бряг. Именно там разследващите се натъкват на още 2 килограма от канабиса.

Стойността на откритата марихуана за нуждите на родното съдопроизводство е над 1 милион евро.

"Пазарната стойност на над 100 килограма от тези наркотични вещества в Турция е пет пъти по-голяма. Тоест, пазарната им стойност там би била около 5 милиона евро. Можете да си представите каква е разликата", подчерта окръжният прокурор на Бургас.

Дир.бг