Стотици, включително чужди туристи, са в неизвестност след земетресение, лавина и внезапно наводнение в река Бхотекоши по границата между Непал и Тибет, ударило рано в сряда планинския район Расува, северно от Катманду.

Непалският борд по туризъм съобщи в "Екс", че е идентифицирал общо 384 изчезнали - 291 чуждестранни граждани и 93 непалци. Непалската полиция съобщи пред Би Би Си, че в различни райони са открити 17 тела.

Земетресение е ударило района около 08:37 местно време, съобщи министърът на външните работи на Непал Шишир Ханал пред парламента, позовавайки се на предварителна информация.

Той обясни, че земетресението е предизвикало лавина, която от своя страна е довела до внезапни наводнения.

Ханал казва, че освен Непал, Китай също претърпява "огромни щети". Досега са в неизвестност 26 полицейски служители, девет въоръжени полицаи и 44 военни.

Премиерът Балендра Шах разпореди армията и други служби за сигурност на Непал да се включат в спасителните операции, като допълнителни екипи и служители се насочват към засегнатия район. Властите обявиха тревога за опасност от бедствие за жителите на районите по течението на реката.

Местни жители определиха наводнението като едно от най-тежките през последните десетилетия. Видеоклипове в социалните мрежи показват сериозни щети в населени места близо до границата с Тибет и в околните райони. Водата е отнесла няколко хидроенергийни обекта и мостове по течението на реката.

Хиляди пътници и туристи, отправили се по популярния маршрут Лангтанг, остават блокирани. Граничният пункт Расувагадхи е най-големият търговски пункт на Непал със северния му съсед Китай.

Китайските държавни медии съобщават за "големи жертви" от кално свлачище в търговски център от тибетската страна на споделената граница.

Китайският президент Си Дзинпин настоява за "всеобхватни" усилия за издирване на изчезналите, както и за по-силно наблюдение и системи за ранно предупреждение, за да се предотвратят вторични бедствия.

Китайското правителство също така е инструктирало персонал да отиде в Тибет - който е контролиран от Китай, за мисии по търсене и спасяване.

🚨Bhote Koshi River Floods Into #Nepal



📌The Bhote Koshi river originates in Tibet before flowing into Nepal's Trishuli river. https://t.co/wGLyYX0Qlb



📌The Trishuli eventually enters India as the Gandak river, meaning flooding in the upper basin could have implications… pic.twitter.com/Hbt6hYNORh — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 26, 2026

Дир.бг