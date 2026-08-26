31 отбора започват участието си в Областното футболно първенство в Шуменско. Днес бе изтеглен жребият за трите групи – централна, северна и южна. Шампионатът започва на 5 септември.
Гост бе Антони Здравков, който е директор на новосъздадената Дирекция „Аматьорски първенства“ към Българския футболен съюз (БФС).
12 са тимовете в Централната група, където играят отборите с най-добре изградени бази и която от няколко сезона е с най-силните тимове.
В 1 кръг в Централна група играят:
- Макак – Дибич
- Смядово – Каспичан
- Царев брод – Енево
- Волов-Шумен (втори отбор) – Климент
- Правенци – Зайчино Ореше
- Дивдядово – Близнаци
10 са отборите в Южната група. Жребият отреди в 1 кръг да се срещнат:
- Велики Преслав – Новосел
- Средня – Звегор
- Трем – Троица
- Друмево – Кочово
- Каменяк – Осмар
В Северната група тимовете са 9.
Жребият за 1 кръг:
- Гусла – Каолиново
- Тъкач – Черноглавци
- Пристое – Вълнари
- Ясенково – Пет могили
- Осеновец – почива
За ШУМ.БГ Тони Здравков заяви, че е впечатлен от ентусиазма, който имат клубовете от областта и е останал с много добро впечатление от тях. „Има много отбори, което е похвално за аматьорския футбол. Три мъжки групи, това за област Шумен е доста добре. Много от други области няма толкова много отбори. Това показва добрата работа на колегата (бел. ред. председателят на ОС на БФС Милен Христов). А това, което разбрах от самите клубове е, че са доволни и от първенството, и от терените, на които се играят мачовете, особено в Централната група, която е по-силната. Радостно е, че се развиват терените, съблекалните, правят се ремонти, което е похвално“.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Добрата работа на председателя е да осигури протичане на шампионата с ясен регламент (което не е точно така). Ентусиазмът е дело на самите селищни общности и техните спонсори, които сами си осигуряват.
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
Тея как го гледат, готови са да клекнат пред него, все пак са пари всичко правят
Анонимен
Какъв принос има тоя Милен, приноса е на общините и спонсорите, а той се пише делегат на всеки втори мач, останалите са знаем за кого баща и син, така се издържат
Анонимен
Пак ли съдиите ще са на 15 години, тоя мартин изгони кадърните момчета, за да може да има мачове за сина му