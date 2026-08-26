31 отбора започват участието си в Областното футболно първенство в Шуменско. Днес бе изтеглен жребият за трите групи – централна, северна и южна. Шампионатът започва на 5 септември.

Гост бе Антони Здравков, който е директор на новосъздадената Дирекция „Аматьорски първенства“ към Българския футболен съюз (БФС).

12 са тимовете в Централната група, където играят отборите с най-добре изградени бази и която от няколко сезона е с най-силните тимове.

В 1 кръг в Централна група играят:

Макак – Дибич

Смядово – Каспичан

Царев брод – Енево

Волов-Шумен (втори отбор) – Климент

Правенци – Зайчино Ореше

Дивдядово – Близнаци

10 са отборите в Южната група. Жребият отреди в 1 кръг да се срещнат:

Велики Преслав – Новосел

Средня – Звегор

Трем – Троица

Друмево – Кочово

Каменяк – Осмар

В Северната група тимовете са 9.

Жребият за 1 кръг:

Гусла – Каолиново

Тъкач – Черноглавци

Пристое – Вълнари

Ясенково – Пет могили

Осеновец – почива

За ШУМ.БГ Тони Здравков заяви, че е впечатлен от ентусиазма, който имат клубовете от областта и е останал с много добро впечатление от тях. „Има много отбори, което е похвално за аматьорския футбол. Три мъжки групи, това за област Шумен е доста добре. Много от други области няма толкова много отбори. Това показва добрата работа на колегата (бел. ред. председателят на ОС на БФС Милен Христов). А това, което разбрах от самите клубове е, че са доволни и от първенството, и от терените, на които се играят мачовете, особено в Централната група, която е по-силната. Радостно е, че се развиват терените, съблекалните, правят се ремонти, което е похвално“.

ШУМ.БГ