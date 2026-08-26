"За първи път Хамас и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да предадат оръжията си и да прехвърлят пълната управленска власт — гражданска и свързана със сигурността — на преходна администрация, призната от Организацията на обединените нации." Това написа в профила си в социалната мрежа Екс Николай Младенов, върховният представител на Съвета за мир за Газа, създаден от Доналд Тръмп.

Новината идва само ден след коментара на българския дипломат, че мирът никога не идва наготово.

"Извоюва се бавно, чрез преговори, които се водят с месеци и рядко завършват точно така, както някой е искал. После се крепи на договорености, които трябва да се пазят всеки ден, най-често без свидетели и без признание. Никой не рекопляска на изпълнението на един или друг ангажимент. Забелязват се само тези, които са нарушени. Това е и същината на дипломацията: не да обяви края на насилието, а да го удържа достатъчно дълго, докато хората свикнат да живеят без него. Успехът ѝ се вижда трудно, защото се измерва с неща, които често остават невидими", напиша Младенов в профила си във Фейсбук.

Преди седмица върховният представител на Съвета за мир за Газа бе в Израел заедно с зетя на американския президент и бившия британски премиер Тони Блеър. Джаред Къшнър разговаря повече от три часа с Нетаняху, дни след като Израел отхвърли американския план от 15 точки за постигане на напредък по споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Сред основните въпроси са съдбата на около 2 милиона палестинци в Газа, възстановяването на опустошения от войната анклав и кой ще поеме контрола над него в бъдеще.

В края на миналия месец САЩ успяха да получат одобрението на "Хамас" за пътна карта, предвиждаща разоръжаването на движението и изтеглянето на израелската армия, която окупира над 60 процента от ивицата Газа.

Въпреки прекратяването на огъня от октомври миналата година, сключено с посредничеството от САЩ, Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаването му.

Дир.бг