Григор Димитров победи Тимофей Скатов със 7:6, 6:4 във втория квалификационен кръг на US Open. Мачът бе на корт 17 - един от малките в комплекса в Ню Йорк, което не е нищо изненадващо за пресявките на турнира.

В тях българинът не е играл от 17 години, но ниският му ранкинг към момента го наложи. Григор започна седмицата като номер 135 в световната ранглиста.

Скатов бе труден съперник в едва втория им мач един срещу друг. Димитров взе мъчно първия сет с тайбрек, а във втория поведе с пробив и при 3:1 трябваше да го дублира, но изпусна преднина от 40:15. Намиращият се на 205-о място в ранглистата казахстанец получи огромна доза самочувствие от това, че удържа подаването си, и опита да е по-агресивен.

Но разликата в класите продължи да е видима и Григор спокойно взе своето за крайното 6:4 в този втори сет.

Наградата е място в третия кръг от квалификациите, където съперник ще е Ото Виртанен от Финландия или британецът Джак Пинингтън Джоунс. Техният двубой е в сряда вечерта.

Дир.бг