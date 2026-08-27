Броят на жертвите на опустошителните внезапни наводнения и кални свлачища в района на границата между Непал и китайския автономен район Тибет достигна най-малко 167 души, а близо 1500 са в неизвестност, предаде Ройтерс. Спасителните екипи продължават издирването в труднодостъпния хималайски район, като властите очакват броят на жертвите да нарасне.

В Непал са потвърдени 162 смъртни случая, докато китайските власти съобщават за трима загинали в тибетския окръг Гиронг. Само в Тибет броят на изчезналите е достигнал 558 души, включително 260 чуждестранни граждани. В Непал други 826 души са обявени за изчезнали, като близо 600 от тях са чужденци.

Сред изчезналите туристи има граждани на повече от две дузини държави. По данни на непалските власти сред тях са 177 индийци, 63 американци, 34 австралийци, 33 британци и 25 канадци. Районът е популярен сред туристи, трекери и поклонници, пътуващи към свещената за индуисти и будисти планина Кайлаш и езерото Манасаровар в Тибет.

Първоначално непалското Министерство на културата, туризма и гражданската авиация съобщи за около 403 изчезнали туристи, сред които 341 чужденци. С разширяването на спасителните операции и актуализирането на списъците броят на хората в неизвестност се оказа значително по-висок.

Бедствието е започнало, след като огромна маса лед, скали и кал се е свлякла в река Лхенде в Хималаите. Получилият се порой е предизвикал мощно наводнение по течението на реките Бхоте Коши и Тришули, като водното ниво на места се е покачило с до девет метра само за около половин час.

Според експерти и анализ на сателитни изображения най-вероятната причина е срутване на част от ледник, което е предизвикало лавина от лед и скали. Тя е паднала от около 5200 метра височина и е предизвикала мощен поток от вода, скали и наноси.

Първоначално непалските власти предположиха, че земетресение с магнитуд 4,4 може да е предизвикало срутването. Американската геоложка служба обаче впоследствие установи, че регистрираната сеизмична енергия вероятно е била породена от самото срутване на лед и скали, а не от земетресение.

На видеозапис от охранителна камера, видян от АФП, се вижда как мощен поток внезапно поглъща многоетажна сграда, както и хората, които се опитват бягайки да я напуснат.

Друг видеозапис показва огромна вълна, подобна на цунами, която се стоварва върху паркинг, разположен над река, която само преди няколко минути е била спокойна. При удара се виждат пометени с унищожителна сила сгради и автобуси.

Министър-председателят на Непал Балендра Шах призова сънародниците си да останат единни.

"Държавата е до вас с всичките си средства и ресурси", увери Шах.

Органите на реда в Непал съобщиха, че полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства, живеещи в наводнените райони, а спасителите не спират да търсят оцелели сред калта и отломките, след като кални порои затрупаха долните етажи на високи сгради.

Над 5000 военнослужещи и полицаи участват в спасителните операции в Непал. Военни хеликоптери евакуират оцелели и доставят храна, палатки и други жизненоважни материали до изолираните райони. Работата е изключително трудна заради разрушените пътища, прекъснатите комуникации и електрозахранването и огромните количества кал и отломки.

Китайските власти също са изпратили спасителни екипи от Пекин и Чънду. В тибетския окръг Гиронг са евакуирани хора от районите, които остават застрашени от нови свлачища. Властите следят внимателно и езеро, блокирано от наноси по течението на реката, тъй като евентуалното му преливане може да предизвика ново бедствие.

След бедствието започна и международна помощ. Индия е изпратила 10 тона спасителни материали, включително палатки, одеяла, хигиенни комплекти, соларни лампи и лекарства. Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец отпусна 1 млн. швейцарски франка за спасителните дейности.

САЩ предоставят 500 000 долара и изпращат експерт по реакция при бедствия. Световната здравна организация доставя медикаменти и палатки, а ООН мобилизира екипи и материали за засегнатите общности. Европейският съюз също обяви готовност да предостави допълнителна помощ.

Властите предупреждават, че опасността не е отминала. Продължават наблюденията за нови свлачища и внезапни покачвания на нивата на реките, докато спасителите търсят оцелели и хора, останали блокирани в засегнатите райони.

Дир.бг