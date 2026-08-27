Григор Димитров ще бъде част от основната схема на US Open.

Българинът преодоля квалификациите с две победи и доза шанс, защото третият му решителен мач не се игра заради отказване на противника.

Григор трябваше да се изправи срещу 116-ия в света финландец Ото Виртанен, но мач нямаше заради контузия на неговия опонент.

Така Григор ще се завърне в основната схема на US Open за първи път от две години, когато игра четвъртфинал срещу Франсис Тиафо, но се наложи да се откаже в средата на четвъртия сет заради травма.

Преди година отново травма лиши Григор от участие, а сега българката звезда нямаше достатъчен ранкинг за директно място в основната схема.

Димитров не получи и "уайлд кард", което наложи преминаване през квалификациите, които за щастие бяха преодолени.

В първия си мач той се справи с лекота с италианеца Лоренцо Джустино, след това отново в два сета победи казахстанеца Тимофей Скатов, а днес съдбата му се усмихна и работата бе свършена без игра.

Предполага се, че проблемът на Ото Виртанен е в областта на гърба, защото още по време на предишния си мач срещу британеца Джак Джоунс той изпитваше проблеми и имаше нужда от намесата на физиотерапевт.

Дир.бг