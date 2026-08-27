Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение срещу още трима непълнолетни младежи - двама от тях на 17 г. и един на 15 г., за смъртоносния побой над 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в града под тепетата, съобщиха от държавното обвинение.

Така общият брой на учениците, привлечени към наказателна отговорност за жестокото убийство става 8 - шест момчета и две момичета.

Мъжът издъхна в болница, след като бе открит на 4 август в безпомощно състояние от случайни минувачи, които подали сигнал в 17.29 часа на телефон 112. Той бе транспортиран в лечебното заведение с тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и вътрешни наранявания и въпреки усилията на лекарите няколко часа по-късно почина.

Първоначално бяха задържани около 10 младежи, от които към наказателна отговорност бяха привлечени три момчета и две момичета - всички на възраст между 14 и 17 години. Те са от Пловдив, Стара Загора и село Строево. На 7 август Окръжният съд в Пловдив наложи мерки за неотклонение "задържане под стража" и на петимата, а впоследствие адвокатите на двете момичета - 17-годишната Михаела от Стара Загора и 15-годишната Виктория от Пловдив - обжалваха решението. Апелативните магистрати обаче не промениха мерките им.

Новите трима обвиняеми ще отговарят за това, че на 4 август в съучастие и като извършители с още петима обвиняеми, макар и непълнолетни, но разбиращи свойството и значението на извършеното, умишлено са умъртвили другиго.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Според събраните до момента доказателства, а именно анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Тримата младежи днес са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа.

На 28 август Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо всеки от тях.

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Продължават активните действия по разследването.

Дир.бг