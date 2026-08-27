Категорично река Дунав не може да бъде прекосена пеша от бряг до бряг, заяви инж. Ивелин Занев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", пред БНР.

Той предупреди, че са много опасни опитите да се преминава пеша дори и в страничните ръкави, които не са плавателни и са почти напълно пресъхнали.

Съвсем не е трайно възстановяването на нивото на реката - наблюдаваме ефекта от преминаването на една водна вълна, каза още той.

"Причината за стабилизирането и лекото повишаване на нивото на реката са валежите в западната част на водосборния ѝ басейн, които паднаха през изминалата седмица, които вече достигат до българския участък и се отразява на нивата и при нашите водомерни постове", обясни инж. Занев.

По думите му точните прогнози за нивото на реката могат да бъдат правени за следващите 7 дни, в които "може да се проследи движението на водната вълна и очакваните изменения да бъдат по-надеждни, защото с нарастване на прогнозния хоризонт - нараства и несигурността" на изпълнението ѝ.

"Достигането на обичайните за сезона водни количества на вода в Дунав не може да се постигне с един или два валежни епизода, след като толкова продължителен беше периодът на маловодие. ... Водните количества са три пъти по-ниски от статистическите, средно многогодишните", обясни още инж. Занев.

"Дунав не е водохранилище, което можем да напълним или да изпразним спрямо нуждите си. Ние нямаме възможност да управляваме водното количество с някакъв национален механизъм. Това не е нещо, което можем да решим, като построим някакво съоръжение. Тя е трансгранична река и водните количества, които достигат до България се определят от нейния водосборен басейн, който е нагоре по течението", каза още той.

Според него трябва да управляваме начина, по който реагираме на тези условия - чрез наблюдение, прогнози, драгажи, подготовка за критични ситуации.

"Да можем да преценим кои решения са ефективни, научно и икономически обосновани. Защото нагоре по течението има съоръжения, но те са построени в други периоди, когато общественият и екологичният натиск не са били толкова голям, както е сега. Науката трябва да ни помогне не само да вземем тези решения за създаване на съоръжения на реката, но да знаем кои работят и кои - не", посочи инж. Занев.

Дир.бг