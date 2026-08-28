Бившият зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов предложи лидерът Бойко Борисов да бъде кандидатът за президент на партията.

"Единственото решение е лидерът да поеме своята отговорност. Да бъде номиниран Борисов за кандидат за президент, за да види реалното състояние на ГЕРБ и докъде я е довел самият той и хората около него", заяви пред "Нова телевизия" Цветанов, който напусна ГЕРБ през 2020 г. и основана своя партия "Републиканци за България".

"Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи. Само да кажа, че ако излезе Борисов като кандидат за президент, мисля, че резултатът ще бъде трето или четвърто място. Представяте ли си какво ще бъде като усещане на тези, които дадоха много от времето си, за да правят нещо", коментира Цветанов.

На въпрос дали подобен резултат би го натъжил или развеселил, той отговори:

"Ще ми бъде тъжно, защото когато съм участвал в създаването на един проект и когато знам, че имаше управленски мандат, който беше успешен и оценен и от обществото, и от нашите партньори, естествено ще бъде тъжно, защото виждам какво се случи през последните години с тези назначения, които ставаха, и хора, които израстват в кариерата, без да имат съответното професионално покритие."

Според Цветанов в ГЕРБ все още има почтени хора.

Дир.бг