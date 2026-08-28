Премиерът Румен Радев обясни защо от прокуратурата вчера обявиха, че от заглушителя на GPS сигнал в Драгалевци са намерени само кабели, акумулатори и празна кутия.

Той обясни, че МВР е съобщило за открити елементи от заглушител, а останалото е "отскубнато в последния момент" и се издирва.

"Предполагам, че внимателно четохте и чухте изявлението на МВР, че са намерени елементи от заглушаващо устройство, не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно да бъдат намерени", увери министър-председателят.

"Знаете как дълги години олигархията и мафията проникваха навсякъде във всички нива и на МВР, и на службите. Тече паралелен процес - единият е борба с тази ОПГ, другият е борба вътре в МВР и службите за оздравяването им", заяви Радев, като отказа да уточни дали има съмнения за теч на информация.

Премиерът призова "тези политически саги" да останат в София, защото хората в Струмяни, където даде брифинга, очакват помощ от държавата.

Няма как да предотвратим обилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости. Оттук нататък искаме да действаме превантивно. Проблемът с почистването на речните корита, на изгнила и изгоряла дървесина стои на вниманието на правителството, каза Радев в общината, която беше засегната от наводнения, вследствие на обилни валежи.

Той припомни, че преди месеци бяха изпратени писма до областните управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните райони и които искат да бъдат почистени. Получили сме отговори от над 200 общини и 26 областни управи, обясни премиерът. Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци, каза още Радев.

Радев поздрави кмета и областния управител за бързата им реакция. "От първия ден на бедствието тук вече се работи за преодоляване на щетите, екипите са на терен. Възстановени са водозахранването, електроподаването, улиците се разчистват, както и домовете на хората", каза той.

"Тук сме всички тези хора - изпълнителна власт, Народно събрание и местна власт, за да покажем, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията", заяви министър-председателят.

Той съобщи, че еднократната социална помощ от 1171 евро ще бъде отпусната още в началото на септември. "Комисиите работят, щетите се описват, ние чакаме час по-скоро да дойдат протоколите, за да отпуснем тази помощ още в началото на септември. Затова и зам.-министърът на труда и социалната политика обяснява на комисиите и хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро, така че работим и в тази посока", поясни Радев.

Преди ден министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди всекидневен мониторинг на подземни водоизточници в община Струмяни заради валежите и наводненията, припомни БТА. От Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че се оказва подкрепа на хората, засегнати от наводненията. На терен работят екипи на Областния съвет на БЧК - Благоевград, предоставени са бутилирана минерална вода, дезинфектанти и хигиенни материали, а психолози оказват първа психологична помощ на жители и хора, ангажирани с действията на място.

В резултат на интензивните валежи и повишаването на нивата на реките в района след две приливни вълни беше обявено бедствено положение в община Струмяни. По данни на местните власти седем души са били евакуирани, като към момента са се завърнали по домовете си.

Дир.бг