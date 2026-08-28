Мохамед Салах бе на път да остане без треньор в Трабзонспор, но клубното ръководство отказа да приеме оставката на Фатих Теке след снощната загуба с 0:4 като гост на Ференцварош в плейофен реванш от Лига Европа.

Турците пътуваха за Будапеща с надежда, след като у дома бяха загубили само с един гол (0:1), но всичко отиде по дяволите за тях и след 0:4 и общо резултат 0:5 ще играят в Лигата на конференциите.

Където са един от потенциалните съперници на ЦСКА.

Теке взе решение да поеме отговорност и да напусне поста си след двете поредни загуби, но шефовете отказаха да се съгласят с намерението му.

"Поради емоционалното напрежение, причинено от загубата срещу Ференцварош, нашият старши треньор Фатих Теке изрази желание да подаде оставка. Бордът на директорите на Трабзонспор не прие оставката. Фатих Теке ще продължи да изпълнява длъжността старши треньор и ще води отбора ни в предстоящия мач от първенството срещу Амедспор", обявиха от Трабзонспор.

След два кръга в Суперлигата на Турция тимът от Трабзон е четвърти с победа и равенство на сметката си.

Египетската звезда на тима Салах пък има два гола на сметката си, вкарани при 2:1 срещу Истанбул Башакшехир във втория кръг.

Дир.бг