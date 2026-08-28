Военните унищожиха дрон в района на островите "Свети Иван" и "Свети Петър" край Созопол.

От Министерство на отбраната съобщиха, че специализиран екип от Военноморските сили е изизпълнил задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван на 27 август. Това е станало след постъпило искане от областния управител на Бургас, положителна резолюция на началника на отбраната и по разпореждане на командира на Военноморските сили.

От съображения за сигурност дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност, посочват от МО

Свидетели, открили дрона, съобщиха във фейсбук групата "Каяци Созопол", че към апарата е било прикрепено взривно устройство.

"Днес (27.08.) в 15:41 ч., с каяците попаднахме на боен дрон в морето близо до островите Свети Иван и Свети Петър край Созопол. Оказа се, че машината е с взривателно устройство и е опасна за хора и плавателни съдове! Подадохме сигнал, след което служители на Българска армия пристигнаха и взривиха дрона. Бъдете внимателни, дроновете не са играчки! При наличие на такава машина, подайте сигнал към съответните институции!", пише в поста.

В съобщението на МО обаче това не се съобщава, както и за произхода на апарата, модела му или начина, по който е попаднал в морето.

Всички дронове, които към момента са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, каза на 26 август министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му откритите по българското Черноморие дронове са разузнавателни или дронове-примамки и не представляват опасност заради наличие на боеприпаси.

Преди ден военните неутрализираха дронове, открити в морето край Каварна, Камчия и Черноморец. Преди това за часове бяха откриха четири дрона. Първо бе съобщено за дрон на плаж "Кабакум" край Варна, след това за друг край брега на Паша дере край Варна. В района на Поморие също изплува безпилотен летателен апарат, който бе взривен от военните.

Ден преди това между Царево и Варвара бе открит в морето електрически разузнавателен дрон. На 22 август - между Кранево и "Албена" на плажа също бяха открити останки от дрон, изхвърлени от морето. Военните са определили апарата като дрон-примамка, без взривно вещество. В същия ден в местността "Ракитника" край Варна бяха намерени части от дрон, изхвърлени от морето, които бяха обследвани и транспортирани от екип на Военноморската база.

Дир.бг