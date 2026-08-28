42-годишна полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в морето край Свети Влас.

Инцидентът е станал в неделя пред хотел в курорта. Жената и дъщеря ѝ се качили на надуваем "диван", теглен от джет, управляван от 54-годишен мъж.

При рязък завой джетът се сблъскал със сърфист. От удара той паднал върху полската туристка и я наранил.

Жената е настанена в болница в Бургас с фрактури на три ребра, без опасност за живота.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията три дни по-късно. Сърфистът все още не е установен, допълва БНТ.

Още един инцидент, този път с фатален край, е станал в Поморие, съобщи Нова телевизия.

61-годишен украински гражданин се удави в морето край южния курорт, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден в четвъртък около 09:05 ч. в Районното управление в града. Трагедията се разиграла в района между спасителен пост № 8 и плажно заведение.

Тялото на мъжа е транспортирано за аутопсия в отделението по "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас, за да бъдат установени точните причини за смъртта. По случая вече е образувано досъдебно производство.

Дир.бг