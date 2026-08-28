Новият норвежки монарх ще се казва Хокон Осми, съобщи Кралският дворец в Инстаграм и така потвърди очакванията на специалистите по норвежката монархия, предаде Ройтерс.

Новият крал беше избран с личното мото "Всичко за Норвегия", каквото беше мотото и на неговия баща, дядо и прадядо, откакто през 1905 г. е създадена съвременната норвежка монархия.

През Средновековието Норвегия има шестима крале с името Хокон. Когато през 1905 г. е създадена съвременната монархия, първият крал избира името Хокон Седми, пише БТА.

Норвежкият крал Харалд Пети почина тази сутрин след 10 дни в болница и веднага беше наследен от своя син, който досега бе престолонаследник.

Един цял народ скърби, заяви днес по повод кончината му министър-председателят Юнас Гар Стьоре, цитиран от "Асошиейтед прес".

"Цял един народ скърби и норвежците са изпълнени с дълбока благодарност за дългата служба в полза на Норвегия", гласи изявлението на премиера.

"За повече от три десетилетия като монарх Харалд V демонстрира непоколебима вяра в норвежкия народ. Той помогна на всеки един от нас да види най-доброто както у себе си, така и у другите", допълва Гар Стьоре.

Кралският двор обяви, че смъртта на краля, който като млад е живял в изгнание в САЩ заради нацистката окупация на Норвегия и е отказал редица предложения за брак с представителки на европейски династии, за да се ожени за ученическата си любов Соня, е настъпила в Националната болница в норвежката столица Осло в 6:35 ч. тази сутрин.

Той беше най-възрастният монарх в Европа и се радваше на голяма популярност. Харалд V модернизира кралския двор, но не пожела да тръгне по стъпките на други монарси, които абдикираха в напреднала възраст, посочва АП.

Харалд бе коронясан, след като баща му Олаф V, роден във Великобритания, почина през януари 1991 г, припомня БНР.

Дир.бг