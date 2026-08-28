Левски срещу Милан без никакво съмнение е акцентът на жребия за Лига Европа, който определи съперниците на родния шампион в турнира.

"Сините" ще изиграят осем мача в Лига Европа, четири от тях са у дома, а четири като гост, като точната програма по дни и часове ще се уточнява в близките два дни.

Регламентът е такъв, че всеки отбор играе срещу два съперника от всяка от четирите урни, а жребият отреди от урната с най-добри тимове в София да гостува италианският колос Милан.

Двата клуба имат богата история помежду си със 6 мача до момента, а срещата им на "Васил Левски" ще бъде №7 в европейските турнири.

Гостуването на Левски в урната на най-добрите е на френския гранд Олимпик Марсилия.

Друга любопитна визита на Левски ще бъде тази в Англия, където "сините" ще се изправят срещу тим от Висшата лига, а именно Съндърланд.

Левски ще гостува още в Чехия на Виктория Пилзен и в Нидерландия на НЕК Ниймеген.

На "Васил Левски" освен Милан пък ще пристигнат австрийският Ред Бул Залцбург, полският Ягелония Бялисток и норвежкият Лилестрьом.

Ето и мачовете на Левски, като програмата ще се уточнява в следващите дни:

Домакинства: Милан, Ред Бул Залцбург, Ягелония Бялисток и Лилестрьом

Гостувания: Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Ниймеген

Първите мачове в турнира са предвидени за 16 и 17 септември, а следващите седем кръга са съответно на 15 октомври, 22 октомври, 5 ноември, 26 ноември, 10 декември, 21 януари, 28 януари.

Дир.бг