Кристиано Роналдо вкара своя гол №978 в кариерата при поредна победа клубния му Ал Насър в четвъртия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Шампионите постигнаха четвърта поредна победа в шампионата след домакинско 2:1 над Ал Таавон, за който българският национал Марин Петков игра 85 минути.

Гостите изненадващо поведоха с гол на Басам Ал-Хурайджи в 11-ата минута, но в продължението на първата част Саму Коста изравни за фаворитите.

В 50-ата минута Кристиано Роналдо отклони удар на свой съотборник пред вратата и прати топката в мрежата. За португалецът това бе второ попадение през сезона.

Ал Насър поведе в класирането с 12 точки, а Ал Таавон е на 15-ото място с 2 точки.

Дир.бг