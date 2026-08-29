Пожар е избухнал рано тази сутрин в ресторант "Аполон" на ул. "Черно море" 1 до централния плаж в Созопол. Обектът е изгорял напълно.

Огънят е възникнал около 05:04 часа вследствие на неизправен хладилник, съобщиха от МВР.

Образувало се е голямо задимяване, като огънят се е прехвърлил към близко разположени хотели и почивни бази. Това е наложило евакуация на летовниците, които към момента са изведени на безопасно място.

От инцидента дървената фасада на базата на БЧК е напълно изгоряла.

Огънят е загасен от три пожарни.

Свидетел на пожара е станала певицата Нели Рангелова, която е била в съседен хотел.

В момента все още не можем да влезем в нашия хотел, обясни тя пред бТВ.

Рангелова разказа, че в 5.30 ч. е започнала евакуация на нейния и всички съседни хотели. "Чуваха се гърмежи, вероятно на газови бутилки", каза тя.

По нейна информация няма пострадали.

Дир.бг