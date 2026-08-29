Григор Димитров ще се изправи срещу Мастърс шампион в първия кръг на US Open, след като успешно преодоля трите кръга на квалификациите.

Съперник на най-добрия български тенисист ще е австралиецът Алексей Попирин, като мачовете от основната схема започват в неделя (30 август).

Димитров и Попирин се познават много добре, като имат четири мача помежду си и са изравнени с по 2:2 победи. Последната им среща бе през 2024 година на Мастърса в Шанхай, когато Гришо надделя в два сета на 1/16-финалите. Малко преди това Попирин взе победа на Мастърса в Монреал с 2:1 в осминафиналите. Тя се оказа късметлийска, защото в последствие австралиецът взе титлата и се превърна в един от най-изненадващите Мастърс шампиони през последните години.

27-годишният Попирин към момента е №19 в световната ранглиста. Той обаче не успява да остави отпечатък в Големия шлем, като рекордът му е едно класиране на осминафинал на "Ролан Гарос" през 2025 г.

Ако Григор успее да го преодолее, ще се изправи срещу Яник Ханфман (Германия) или Алехандро Табило (Чили). В тази част на схемата е първият поставен Александър Зверев, потенциален съперник в трети кръг.

Дир.бг