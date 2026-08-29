Кръвното налягане може да се повиши като естествена реакция на организма при физическо натоварване, силни емоции, напрежение или стрес, но понякога това се случва и в състояние на относителен покой. Колебанията невинаги са признак за заболяване, но когато стойностите трайно или рязко излизат извън нормалните граници, ситуацията не трябва да се подценява. При патологично високо артериално налягане е необходима консултация с лекар, за да се установи причината и при нужда да се назначи лечение. Големите скокове могат да увеличат риска от сериозни сърдечносъдови усложнения, включително инфаркт и инсулт. Особено внимание е необходимо при хора с вече диагностицирана хипертония или други сърдечносъдови заболявания. Домашните методи не са заместител на предписаните лекарства и медицинската оценка. Ако високото кръвно е придружено от болка в гърдите, задух, обърканост, слабост, нарушения в зрението или говора, трябва незабавно да се потърси спешна помощ.

Важно е също да не се правят опити кръвното налягане да бъде свалено рязко с непредписани лекарства или други агресивни методи. Прекалено бързото понижаване може да наруши кръвоснабдяването на жизненоважни органи и да доведе до опасни последствия. Ако неразположението е леко и няма тревожни симптоми, първата стъпка може да бъде почивката. Човек трябва да седне или легне удобно, да разхлаби стегнатите дрехи и да осигури свеж въздух в помещението. След това може в продължение на няколко минути да диша спокойно и бавно - вдишване през носа и по-продължително издишване през устата. При вдишването коремът се отпуска и леко се издува, а при издишването напрежението постепенно се освобождава. Подобно диафрагмално дишане може да подпомогне отпускането и да намали стресовата реакция на организма.

Друг подход за отпускане е лекият самомасаж на врата, тила и раменете. Движенията трябва да бъдат плавни и умерени, без прекомерно силен натиск върху шията. Целта не е механично да се "свали" кръвното, а да се намали мускулното напрежение и човек да се успокои. В традиционните практики се използват и определени точки около ушите, шията и ключиците, но няма достатъчно надеждни доказателства, че натискът върху конкретна точка може бързо и сигурно да нормализира високо артериално налягане. Затова подобни техники могат да се разглеждат единствено като средство за релаксация. Не трябва да се прави силен масаж на предната или страничната част на шията, където преминават важни кръвоносни съдове. Ако по време на масажа се появят замайване, болка или друго необичайно усещане, той трябва да бъде прекратен.

Топла напитка без кофеин също може да бъде част от успокояващия ритуал. Билков чай от лайка или мента например може да помогне за отпускането, но не бива да се приема като лечение на хипертония. Някои билки могат да взаимодействат с лекарства, а растенията с диуретичен или седативен ефект невинаги са подходящи за всеки човек. Затова при редовен прием на медикаменти е разумно билковите продукти да бъдат обсъдени с лекар или фармацевт. Вместо да се търси моментен ефект от определена напитка, по-важно е човек да остане спокоен, да избягва кафе, енергийни напитки, цигари и физическо натоварване и след кратка почивка отново да измери кръвното правилно. Еднократната висока стойност сама по себе си не поставя диагноза, но повтарящите се отклонения заслужават медицинска оценка.

Сокът от сурово червено цвекло често се споменава във връзка с контрола на артериалното налягане. Цвеклото е богато на естествени нитрати, от които организмът образува азотен оксид - вещество, участващо в регулирането на тонуса на кръвоносните съдове. Някои изследвания свързват редовната му консумация с умерено понижаване на кръвното при част от хората. Това обаче не означава, че чаша сок може надеждно да овладее внезапен епизод на силно повишено налягане. Храните, богати на калий, магнезий, фибри и други полезни вещества, имат по-голямо значение като част от дългосрочен балансиран хранителен режим. При определени заболявания, включително някои бъбречни проблеми, приемът на калий също може да се нуждае от ограничаване. Затова дори полезните храни не трябва да се възприемат като универсално "лекарство" срещу високото кръвно.

В първоначалните препоръки се срещат още горещи вани за ръцете и краката и поставяне на горчичници върху прасците с идеята, че затоплянето на крайниците разширява периферните кръвоносни съдове. Тези методи обаче не са надежден или стандартен начин за лечение на високо кръвно налягане. Прекалено горещата вода може да причини замайване, прилошаване или изгаряне, а горчичниците могат да раздразнят и дори да увредят кожата. Особено внимателни трябва да бъдат възрастните хора и хората с диабет, нарушена чувствителност на крайниците или проблеми с кръвообращението. Ако човек търси начин да се отпусне, умерено топлата среда и спокойната почивка са по-разумен избор от екстремното нагряване. При значително повишени стойности експериментите с домашни процедури не трябва да отлагат търсенето на професионална медицинска помощ.

Най-сигурната стратегия срещу опасните скокове на кръвното остава профилактиката. Балансираното хранене, ограничаването на прекомерния прием на сол, поддържането на здравословно тегло, редовната физическа активност, достатъчният сън и отказът от тютюнопушене могат да имат значителен ефект върху сърдечносъдовото здраве. Не по-малко важно е справянето с хроничния стрес и редовното измерване на кръвното при хора с установен риск. Ако лекар вече е назначил терапия, тя не бива да бъде спирана или променяна заради временно подобрение или заради домашен метод. Седемте популярни подхода - спокойно дишане, почивка, лек самомасаж, релаксиращи техники, билкова напитка без кофеин, включване на полезни храни като цвеклото и умерено затопляне - могат най-много да допълнят грижата за себе си при леко неразположение. Те не заменят диагнозата, лекарствата и навременната лекарска помощ, когато кръвното е опасно високо или са налице тревожни симптоми.

Дир.бг