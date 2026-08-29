Депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев нарече вчерашното задържане на гражданската активистка Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев и трима министри след наводнението в Струмяни "класическо активно мероприятие".

"Случаят в Струмяни е класически пример за това как едно реално бедствие се използва за личен и политически ПР!", написа той във фейсбук.

Белчев, който е член на изпълнителния съвет на ПБ и председател на икономическата комисия в НС, индиректно обвини за случая опозицията, която по думите му седмици наред е "ревала", питайки защо премиерът го няма при хората в бедствието, а когато Румен Радев отишъл в Струмяни, "за да свърши работа", му спретнали "евтин цирк".

"Една псевдоинфлуенсърка умишлено потърси конфронтация с НСО и полицията, за да се изкара "жертва" пред камерите, а дежурни и до болка познати и омръзнали медийни квачки веднага яхнаха вълната", написа още Белчев.

Според него е жалко е, че в България "все още се хващаме на номерата на "дигитални екоактивисти", чиято единствена цел е трупането на лайкове и политически дивиденти на гърба на страдащите хора".

По думите му вместо фокусът да бъде върху държавната помощ и възстановяването, вниманието се отклонило към "умишлено провокиран скандал".

Снощи вътрешния министър Иван Демерджиев обяви, че е уволнил началника на благоевградската полиция Илия Тупаров с мотив, че не докладвал своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишавала необходимите действия.

"По информация на НСО жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността", съобщиха преди това от полицията в Благоевград.

Гергана Петрова е била принудително отведена в най-близкото районно управление за удостоверяване на самоличността. Съставен ѝ е бил предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си и е била освободена.

От правителствената пресслужба съобщиха, че премиерът е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.

От НСО обясниха, че са потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от службата лице по време на негово посещение.

Дир.бг